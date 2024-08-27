باسم ياخور يثير الجدل بعد تصريحاته عن اللاجئين: "ليس لديه أكل وشرب وينجب 16 ولداً"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:
انتقد الفنان السوري باسم ياخور، اللاجئين السوريين المتواجدين في لبنان، بسبب كثرة إنجابهم
وقال "ياخور" خلال لقائه ببرنامج "القرار": "اللاجئ يعيش في بلد آخر، وليس لديه مقومات الحياة، ولا يجدون الأكل والشرب، ولكنه ينجب 16 ولداً".
وأضاف: "والذي لجأ ومعه ولدين أصبح لديه 16"، ووجهت له المذيعة سؤالًا: "ربما يجب توزيع حبوب منع الحمل مع المساعدات؟" ليرد عليها قائلًا: "ما بعرف، حتى رأيي هذا ربما أجد في الغد من يحاربني عليه".
يذكر أن آخر مشاركات الفنان باسم ياخور كانت بمسلسل "العربجي"، ﺇﺧﺮاﺝ سيف الدين السبيعي، ومن تأليف عثمان جحا.
اقرأ أيضًا:
"عشت حالة بشعة".. مروة عبد المنعم تثير الجدل بعد حديثها عن الحجاب
بالصور.. منة فضالي بـ "كاش مايوه" في أحدث ظهور لها