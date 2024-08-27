الارشيف / فن ومشاهير

باسم ياخور يثير الجدل بعد تصريحاته عن اللاجئين: "ليس لديه أكل وشرب وينجب 16 ولداً"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

انتقد الفنان السوري باسم ياخور، اللاجئين السوريين المتواجدين في لبنان، بسبب كثرة إنجابهم

وقال "ياخور" خلال لقائه ببرنامج "القرار": "اللاجئ يعيش في بلد آخر، وليس لديه مقومات الحياة، ولا يجدون الأكل والشرب، ولكنه ينجب 16 ولداً".

وأضاف: "والذي لجأ ومعه ولدين أصبح لديه 16"، ووجهت له المذيعة سؤالًا: "ربما يجب توزيع حبوب منع الحمل مع المساعدات؟" ليرد عليها قائلًا: "ما بعرف، حتى رأيي هذا ربما أجد في الغد من يحاربني عليه".

يذكر أن آخر مشاركات الفنان باسم ياخور كانت بمسلسل "العربجي"، ﺇﺧﺮاﺝ سيف الدين السبيعي، ومن تأليف عثمان جحا.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

