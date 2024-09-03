مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية يعلن موعد إقامة الدورة الـ 26

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة عن موعد إقامة الدورة السادسة والعشرين من المهرجان برئاسة المخرجة هالة جلال ، والتي ستُعقد في الفترة من 5 إلى 11 فبراير 2025 بمحافظة الإسماعيلية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان قريباً عن فتح باب استقبال الافلام للمشاركة بالدورة السادسة والعشرين ، والتي تقام تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء اكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

يُعتبر مهرجان الإسماعيلية واحداً من أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة العربية، حيث يجمع بين نخبة من صناع السينما التسجيلية والقصيرة من مختلف أنحاء العالم. ويتضمن المهرجان عروضاً لأفلام تسجيلية وقصيرة متميزة، بالإضافة إلى ورش عمل وندوات تتناول أحدث التطورات في صناعة الأفلام، إلي جانب مشاركة أطفال الإسماعيلية بعدد من الورش التي ينظمها المهرجان.