تراجع أرباح أسمنت الرياض إلى 60 مليون ريال بالربع الأول 2026 لانخفاض الأسعار وكميات المبيعات

تراجع أرباح أسمنت الرياض إلى 60 مليون ريال بالربع الأول 2026 لانخفاض الأسعار وكميات المبيعات

سبكيم السعودية تتحول إلى الخسائر بـ215 مليون ريال في الربع الأول 2026 مع تراجع الإيرادات

سبكيم السعودية تتحول إلى الخسائر بـ215 مليون ريال في الربع الأول 2026 مع تراجع الإيرادات

خارطة توزيع الوزارات للمكون الكردي

خارطة توزيع الوزارات للمكون الكردي

تكنولوجيا: قرار أمريكي قد يعطل إطلاق الهواتف: حظر اختبار الأجهزة في المعامل الصينية

تكنولوجيا: قرار أمريكي قد يعطل إطلاق الهواتف: حظر اختبار الأجهزة في المعامل الصينية

لماذا هناك طلب على الفضة؟

لماذا هناك طلب على الفضة؟

سعر الغاز الطبيعي يستغل ثبات الدعم-توقعات اليوم 5-5-2026

سعر الغاز الطبيعي يستغل ثبات الدعم-توقعات اليوم 5-5-2026

سعر اليورو مقابل الين بانتظار كسر العائق-توقعات اليوم 5-5-2026

سعر اليورو مقابل الين بانتظار كسر العائق-توقعات اليوم 5-5-2026

سعر الباوند مقابل الين يكرر الإغلاقات السلبية-توقعات اليوم 5-5-2026

سعر الباوند مقابل الين يكرر الإغلاقات السلبية-توقعات اليوم 5-5-2026

سعر البلاتين يفقد العزم الإيجابي– توقعات اليوم 5-5-2026

سعر البلاتين يفقد العزم الإيجابي– توقعات اليوم 5-5-2026

سعر النحاس يقدم إشارة سلبية-توقعات اليوم 5-5-2026

سعر النحاس يقدم إشارة سلبية-توقعات اليوم 5-5-2026

الرئيسية الارشيف فن ومشاهير

مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية يعلن موعد إقامة الدورة الـ 26

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية يعلن موعد إقامة الدورة الـ 26

مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية يعلن موعد إقامة الدورة الـ 26

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة عن موعد إقامة الدورة السادسة والعشرين من المهرجان برئاسة المخرجة هالة جلال ، والتي ستُعقد في الفترة من 5 إلى 11 فبراير 2025 بمحافظة الإسماعيلية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان  قريباً عن فتح باب استقبال الافلام للمشاركة بالدورة السادسة والعشرين ، والتي تقام تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء اكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

يُعتبر مهرجان الإسماعيلية واحداً من أعرق  المهرجانات السينمائية في المنطقة العربية، حيث يجمع بين نخبة من صناع السينما التسجيلية والقصيرة من مختلف أنحاء العالم. ويتضمن المهرجان عروضاً لأفلام تسجيلية وقصيرة متميزة، بالإضافة إلى ورش عمل وندوات تتناول أحدث التطورات في صناعة الأفلام، إلي جانب مشاركة أطفال الإسماعيلية بعدد من الورش التي ينظمها المهرجان.

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

0 تعليق