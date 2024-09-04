شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم السوداني "وداعا جوليا" بنادى السينما الأفريقية بحضور أبطاله والان مع تفاصيل الخبر

يعرض نادي السينما الأفريقية الفيلم السوداني وداعا جوليا وذلك يوم السبت 7 سبتمبر بسينما مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة السابعة مساء، وبحضور عدد من أبطال الفيلم، ومنهم نزار جمعة وإيمان يوسف، وأعضاء اتحاد تجمع الفنانين السودانين في مصر، والدخول مجانا وبأسبقية الحضور.

نادي السينما الأفريقية تنظمه إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، برئاسة السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قنوش، ويسبق عرض الفيلم فقرة غنائية لأصوات سودانية، ويعقب عرض الفيلم ندوة حول ظروف إنتاجه، ورحلة خروجه للنور مرورا بمشاركاته والجوائز التي حصل عليها، ويدير الندوة الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر.

فيلم وداعًا جوليا فاز بجائزة أفضل فيلم بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خلال دورته السابقة، كما أنه حصد العديد من الجوائز في الكثير من المهرجانات الدولية، والفيلم من تأليف وإخراج محمد كردفاني الحائز على العديد من الجوائز، وإنتاج المخرج السوداني الشهير أمجد أبو العلاء، وشارك في بطولته كل من الممثلة والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك ونزار جمعة وقير دويني، وآخرين من الفنانين.

فيلم وداعاً جوليا فيلم دراما سوداني، ويعد دعوة للتصالح كما يلقي الضوء على القوى المحركة الاجتماعية التي أدت إلى انفصال جنوب السودان، كما يلقي الضوء على العوامل والأسباب التي أدت إلى انفصال جنوب السودان، وماحدث من ويلات الحرب وذلك في إطار درامي.

وجدير بالذكر أن هذا الفيلم حصل علي الكثير من الجوائز الدولية منها جائزة الحرية، قسم " نظرة ما" بمهرجان كان السينمائي، جائزة روجر إيبرت، مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي كأفضل فيلم، مهرجان بلفاست السينمائي، أفضل مخرج في فيلم روائي طويل لأول مرة، مهرجان قبرص السينمائي الدولي، جائزة أفضل ممثلة رئيسية، مهرجان قبرص السينمائي الدولي، جائزة أفضل ممثلة، مهرجان الفيلم الإسلامي الدولي، وكثير من الجوائز الأخرى.