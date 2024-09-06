فؤاد المهندس.. الأستاذ صاحب المسيرة المسرحية الثرية والأسطورة التي لن تتكرر

لأنه الأستاذ.. استعمر قلوب الملايين ودخلها دون استأذن، لأنه الأستاذ كانت رؤيته تبهج القلب وترسم البسمة فوق الشفاه، لأنه الأستاذ أصبح اسطورة لم ولن تتكرر عبر الزمان، لأنه الأستاذ جعلك تشعر أنه فرد من عائلتك أو جار حميم من جيرانك، لأنه فؤاد المهندس.. أصبح الأستاذ.

فؤاد المهندس يعتبر حالة فريدة لم نجدها كثيراً، فقد استطاع أن ينفرد بمدرسة خاصة في الفن أصبحت علامة مميزة تميزه عن غيره، عشق التمثيل منذ صغره، ولأنه تربى في بيت تربوي وكان والده عميد كلية العلوم ومتقن للغة العربية ساعد المهندس ذلك على إتقانه اللغة، ولكن عندما باح بحبه للتمثيل رفضت أمه حتى الحديث في الموضوع، ولكن لم يوقف قرارها فؤاد المهندس عن ممارسة التمثيل وكان حينها في الثانوية، وبدأ يشارك في مسرحيات المدرسة دون علمها، وفي إحدى المرات صعد المهندس على المسرح وأخذ يلتفت يميناً ويساراً باحثاً عن وجود أي شخص من عائلته في صالة المسرح ولم يوقف هذا الإلتفات سوى كلمتين بصوت يعرفه المهندس جيداً وهم" أنزل ياولد" وبمجرد أن سمع المهندس الكلمتين عرف صاحب الصوت ونزل مسرعاً دون تردد أو تفكير، فكانت أمه بين الحضور، لم يكترث المهندس لمصير المسرحية الذي تركها وقت العرض بل كان كل تفكيره ماذا ستفعل به أمه ولم يفكر كثيرا فبمجرد وصوله البيت أخذ" علقة تمام" على حد قوله.

حتى هذه العلقة لم توقف المهندس عن التفكير في التمثيل، فقد أكمل طريقه وكأن شيئاً لم يكن، وألتحق بعدها بكلية التجارة ومن ثم التحق بفريق المسرح بالكلية، وظل يقدم أدوارا على المسرح وبسبب عشقه لمسرح نجيب الريحاني قرر أن يذهب إليه متحججاً بعمل لقاء صحفي للكلية، وبمجرد دخوله لمكتبه حل الصمت على المكان ولم يستطيع أن ينطق كلمة حتى أوقف هذا الصمت صوت الريحاني الأجش عندما قال له " عايز ايه يابني" وهنا طلب منه إجراء مقابلة صحفية وبعد إنتهاءه منها قال له المهندس" مش هتيجي تخرجلنا مسرحية في الكلية؟" وقد كان بالفعل أقتنع الريحاني وأخرج لهم مسرحية " حكاية كل يوم" والتي حصلت حينها على كأس يوسف وهبي، وكانت هذه المسابقة تقام للمرة الأولى في الجامعة، واستقرت العلاقة بين الريحاني والمهندس وتعلم المهندس الكثير والكثير من مدرسة الريحاني ومن أهم ماتعمله عند الخروج عن النص في أي مسرحية وأعتبر المهندس أي خروج عن النص هو إفلاس من الممثل والمخرج.

قدم المهندس خلال مسيرته الفنية مايقرب من 20 مسرحية كلهم يعتبروا من روائع المسرح المصري والتي كانت تهدف لرسائل هامة وقدمها بروح الكوميديا، وقد أنشأت علاقة صداقة قوية بينه وبين عبد المنعم رياض حتى أنهم أنشأوا سوياً فرقة الفنانين المتحدين بالتعاون مع سمير خفاجة، وظلت صداقتهم لمدة 47 عاماً وعندما توفى عبد المنعم مدبولي أبى صديق دربه أن يعيش بمفرده وألتحق به بعد شهرين فقد من وفاته.

ومن أهم المسرحيات التي قدمها المهندس كانت "أنا وهو وهي" تأليف و إخراج عبدالمنعم مدبولى، وشارك البطولة مع فؤاد المهندس شويكار، صلاح يسري، سلامة إلياس، وعادل إمام، والضيف أحمد، والحقيقة أن هذه المسرحية تعد علامة فارقة في حياة المهندس ليس لأنها من أفضل مسرحياته ولكنه قد أتخذ فيها قراراً مصيرياً وهو الزواج من حب عمره شويكار، ففي إحدى المشاهد بينما كان هو وشويكار منبطحين على الأرض قال لها المهندس " تتجوزيني ياشابة" ولم تتردد شويكار في الموافقة على الفور من الزواج بالمهندس لتبدأ حياتهم الزوجيه وتتألق حياتهم الفنية.

وقدم كذلك المهندس مسرحية "أنا فين وأنتى فين"من تأليف سمير خفاجى، وشاركه البطولة شويكار، سلامة إلياس، عادل إمام، نظيم شعراواى وأخرجها فؤاد المهندس، وكذلك مسرحية "حواء الساعة 12" إنتاج 1968، تأليف سمير خفاجى، وبهجت قمر، شاركه البطولة شويكار وزهرة العلا،وعبدالله فرعلى، إخراج عبدالمنعم مدبولى، أخرجها للتليفزيون فايز حجاب.

ومسرحية "السكرتير الفني" تأليف بديع خيرى، ونجيب الريحانى، وشاركه البطولة شويكار مديحة حمدى، عبدالمنعم مدبولى، وعبدالوارث عسر، أخرجها للتليفزيون نور الدمرداش، أما مسرحية سيدتي الجميلة التي هي أيقونة مسرحية من المسرح المصري والذي أخرجها حسن عبد السلامة ، تأليف جورج برناردشو، واقتباس سمير خفاجى، شاركه البطولة شويكار، نظيم شعراوي، زوزو شكيب،

وقدم المهندس كذلك مسرحية "إنها حقًا عائلة محترمة" التي نضحك عليها وعلي إفهاتها ليومنا هذا وكذلك هدفها النبيل. وكانت تأليف بهجت قمر، وسمير خفاجى، وإخراج سمير العصفورى، وشاركه البطولة شويكار، محمود الجندى وأمينة رزق، عبدالله فرغلي، وأخرجها للتليفزيون محمد شاكر، أما المسرحية الفريدة "سك على بناتك " كانت من تأليف لينين الرملى، وبطولةسناء يونس، شريهان، أحمد راتب، محسن محيي الدين، وإخراج فؤاد المهندس، وأخرجها للتليفزيون محمد شاكر، وقدم كذلك مسرحية "هالة حبيبتي"تأليف عبدالرحمن شوقى، إخراج حسن عبدالسلام، وشاركه البطولة سناء يونس، دلال عبدالعزيز، رانيا عاطف، وأخيراً مسرحية "علشان خاطر عيونك"تأليف بهجت قمر ، إخراج حسين كمال، وشاركه البطولة شريهان، سهير الباروني، محمود الجندي، المنتصر بالله.

وقد أعتاد المهندس أن يقدم نجوم مسرحية من خلال مسرحياته وليس ذلك فقط بل كان يعطيهم المساحة والفرصة لإظهار مواهبهم، ولعل من أبرزهم الزعيم عادل إمام فمن اكتشف إمام هو فؤاد المهندس، عندما أعطاه دور في المسرحية ووجد الناس متفاعلين معه وقرر أن يكبر دوره يوماً وراء الأخر، وقد أخرج لنا كذلك الموهبة الكبيرة شريهان التي كشفت عن مدى مساعدة المهندس لها خلال بدايتها وكيف استعانت بنصائحه خلال مشوارها الفني، وهناك كذلك المنتصر بالله الذي طلب منه أن يعمل معه في مسرحية حتى لو أنه سيقدم مشهداً واحداً بمقابل نكلة فقال له المهندس تعالي المسرح بكرة وهديك 3 تعريفة، فكم كان عظيماً هذا الفؤاد وكم نتمنى أن يتكرر في زمننا وفي كل الأزمنة.