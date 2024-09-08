بالفيديو.. فتاة تنهار من البكاء بعد رؤية تامر حسني بإحدى السينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تداول مواقع رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للفنان تامر حسني بإحدى السينمات، وظهر فيه برفقة معجبة تنهار من البكاء.

وانتشر مقطع الفيديو على موقع "إنستجرام"، وظهرت الفتاة وهي تقترب من تامر، وسط ذهول وصدمة منها وقام بـ المزاح معها وتقبيل رأسها حتى تهدأ.

يذكر أن الفنان تامر حسني تعاقد مؤخرا على تقديم حفل غنائي بالإسكندرية، يوم 18 أكتوبر المقبل، ويقام في ساحة ميوزيك أرينا، في حديقة انطونيادس، وتتراوح أسعار التذاكر بين 300 و 500، و 750 جنيه.

اقرأ أيضًا:

أكرم السعدني يكشف تفاصيل لقاء جمعه أمس بالزعيم عادل إمام

بالصور| ليلى علوي تستأنف تصوير فيلمها الجديد "المستريحة"