جيهان الشماشرجي بطلة "أحمد وأحمد" أمام السقا وفهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعاقدت الفنانة جيهان الشماشرجي على المشاركة في بطولة فيلم "أحمد وأحمد"، الذي يقوم ببطولته النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي.

ومن المقرر انطلاق تصوير الفيلم قريباً بعد انتهاء التعاقد مع باقي فريق العمل، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج Film Square.

وكانت جيهان الشماشرجي شاركت خلال موسم رمضان 2024 بثلاثة أعمال فنية، هي: ظهورها كضيفة شرف في مسلسل "الحشاشين" مع النجم كريم عبدالعزيز.

أما في مسلسل "جودر" مع الفنان ياسر جلال فقدمت شخصية "شروق"، التي يتشابك مصيرها معه بشكل غير متوقع، وبسببه تتصاعد الأحداث.

كما قدمت دور "إنجي" في الجزء الثاني من مسلسل "كامل العدد"، مع شريف سلامة ودينا الشربيني، وإسعاد يونس، وميمي جمال، وإخراج خالد الحلفاوي.

