تركي آل الشيخ: نعاني من محدودية الأشخاص الذين يعملون في الإنتاج الروائي والسينمائي

قال المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إن أحد أهم مشاكل الشرق الأوسط الأدبية، هي محدودية الأشخاص الذين يعملون في قطاع الإنتاج الروائي أو السينمائي.

أوضح تركي، في كلمة خلال المؤتمر الصحفي المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، اليوم الأحد، أن مسابقة القلم الذهبي فرصة لكي نشاهد جيل جيد من الأعمال الأدبية، متمنيًا أن تنعكس هذه الجائزة على تطور الشباب والفتيات العرب.

تركز جائزة القلم الذهبي على الأعمال الروائية الأكثر جماهيرية والأكثر قابلية لتحويلها لأعمال سينمائية، مقسمة على عدة مسارات، منها «الجوائز الكبرى»، حيث ستحول الروايتان الفائزتان بالمركزين الأول والثاني إلى أفلام سينمائية ويحصل المركز الأول على مبلغ 100 ألف دولار و50 ألف دولار للمركز الثاني و30 ألف دولار للرواية في المركز الثالث.

