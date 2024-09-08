تركي آل الشيخ: جائزة القلم الذهبي فرصة لكل شاب وفتاة لإظهار إبداعاتهم الأدبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

قال المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إن جائزة القلم الذهبي فرصة لكل شاب وفتاة عربية من عمر الـ18 الحصول على فرصة كاملة للمشاركة في المسابقة وإظهار إبداعاتهم الأدبية.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن عن جائزة القلم الذهبي للرواية"، التي تركز على الأعمال الروائية الأكثر شعبية وقابلية للتحويل إلى أعمال سينمائية.

وتركز جائزة القلم الذهبي على الأعمال الروائية الأكثر جماهيرية والأكثر قابلية لتحويلها لأعمال سينمائية، مقسمة على عدة مسارات، منها «الجوائز الكبرى»، حيث ستحول الروايتان الفائزتان بالمركزين الأول والثاني إلى أفلام سينمائية ويحصل المركز الأول على مبلغ 100 ألف دولار و50 ألف دولار للمركز الثاني و30 ألف دولار للرواية في المركز الثالث.

