شيرين عبد الوهاب توجه رسالة صوتية جديدة لجمهورها

شاركت الإعلامية بوسي شلبي، جمهورها برسالة صوتية من الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد فوزها بأحد الجوائز الغنائية، وأعربت عن سعادتها بالجائزة لذلك قررت أن توجه تلك الرسالة.

وقالت شيرين عبد الوهاب في الرسالة التي نشرتها بوسي شلبي عبر حسابها الرسمي بموقع «انستجرام»: "شكرًا جدا للتكريم والمشاعر اللي ادتهولي، شكرا ع التكريم قد إيه فرق معايا نفسيا ومعنويًا، وشكرًا لكل الفنانين اللي هنوني، وبتمنى لكل الفائزين حياة فنية جميلة مثمرة بالأعمال الناجحة".

وعلقت بوسي شلبي على رسالة شيرين عبد الوهاب قائلة: "ألف مبروك اختيار صوت الإحساس والحب صوت شيرين أحسن مطربة بجائزة الجمهور، ومبروك الأغاني الحلوة يا حلوة مصر كلنا بنحبك".

وتستعد شيرين عبد الوهاب لطرح أحدث أغانيها الجديدة التي تحمل اسم "عودتني الدنيا"، والتي من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وتتعاون شيرين عبد الوهاب مع النجم تامر عاشور في أغنية "عودتني الدنيا" حيث قام بتلحينها، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، رغم مشاكلها مع شركة روتانا.

أغنية "عودتني الدنيا" من كلمات أحمد المالكي ولحن تامر عاشور.

وكشف أحمد المالكي تفاصيل عن أغنية "عودتني الدنيا"، وذلك خلال لقائة مع برنامج "Et بالعربي": "الأغنية بتخلص خلاص مكسياج، وإن شاء الله هتنزل بكرة أو بعده، وأنا بحب الأغنية دي، ومنتظر أسمع أراء الجمهور.

وما زال الصراع بين شيرين عبد الوهاب وروتانا قائمًا وذلك بعد الأزمة الأخيرة بينهما، إذ تمنع الشركة الفنانة من طرح أغانيها وتحذفها أول بأول من أي منصة أو موقع إلكتروني.

وكانت المحكمة الاقتصادية أجلت دعوى متبادلة بين المطربة شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات في الأزمة المستمرة بين الطرفين بسبب حذف روتانا لأغاني شيرين عبد الوهاب لجلسة 7 أكتوبر.

