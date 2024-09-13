شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يبدأ حفل 100 سنة غنا بأغنية "مين محبش بالأغاني" والان مع تفاصيل الخبر

بدأ حفل النجم علي الحجار 100 سنة غنا والذي أقيم اليوم بدار الأوبرا المصرية، بأغنية " مين محبش بالأغاني"، وصاحب صوت الحجار استعراض قدمه بعض الشباب الراقصين، وهذا الحفل أقيم تكريما للراحل الكبير بليغ حمدي تحت عنوان " أمل مصر" والذي يعتبر أحد ألقاب بليغ حمدي.



حفل على الحجار

وقدم مؤخرًا النجم على الحجار واحدة من أقوى حفلاته بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ32، ورفع شعار كامل العدد، وقدم باقة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة، الذى تفاعل معها الجمهور، ومنها مسألة مبدأ ومتمنعوش الصادقين وعم بطاطا وذئاب الجبل وفي قلب الليل وزى الهوى وعارفة.

‎وحرص النجم على الحجار على تقديم 3 أغانى صعيدية، بصحبة فرقة للمزمار، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وغنى فى البداية أغنية عريسنا واصل والليل وآخره، وغيرها من الأغانى.