لماذا بكى فى أول لقاء؟ علي الحجار يروي قصة تعرفه على بليغ حمدي

كشف النجم علي الحجار خلال حفل 100 سنة غنا الذي أقامه اليوم بدار الأوبرا المصرية، احتفالاً بالموسيقار الراحل بليغ حمدي، سبب معرفته به وذلك من خلال فيلم تسجيلي عرض خلال الحفل، حيث قال: بليغ حمدي شاهدني في إحدى البرامج الموسيقية والتي كانت تقدمها رتيبة الحفني، وأرسل لي أحد الأشخاص لكليتي فنون جميلة وأبلغني أنه يريد مقابلتي في اليوم التالي في تمام الساعة الحادية عشرة وبالفعل ذهبت في الميعاد، ولكن رفض مدير مكتبه أن أدخل لمقابلته، وانصرفت ولكني فوجئت في اليوم التالي أنه أرسل لي مربيته لمنزلي تعتذر عما بدر من مدير مكتبه وبالفعل ذهبت معها وقابلته".

وأضاف: طلب مني حينها أن أغني فلم أجد أفضل من لحن والدي إبراهيم الحجار خايف أنساك لتقديمه وبعد انتهائي فوجئت ببكائه بكاء شديدا وقال لي مصر ولادة، ووقع معي عقد احتكار لمدة ثلاث سنوات، بمعدل 12 شريط كاسيت، وأجر كل شريط 200 جنيه، أي بمعدل 12 جنيها بالشهر، ومن هنا أقول لبليغ حمدي أن 12 جنيه استطاعوا أن يحلوا العديد من الأزمات لدي وهم السبب في وجودي الان ".



علي الحجار

‎وقدم مؤخرًا النجم على الحجار واحدة من أقوى حفلاته بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ32، ورفع شعار كامل العدد، وقدم باقة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة، الذى تفاعل معها الجمهور، ومنها مسألة مبدأ ومتمنعوش الصادقين وعم بطاطا وذئاب الجبل وفي قلب الليل وزى الهوى وعارفة.



‎وحرص النجم على الحجار على تقديم 3 أغانى صعيدية، بصحبة فرقة للمزمار، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وغنى فى البداية أغنية عريسنا واصل والليل وآخره، وغيرها من الأغاني.