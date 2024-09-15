اﺳﺘﻤﺮار اﺣﺘﻔﺎﻻت ﻗﺼﻮر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎلمﻮﻟﺪ

ياسر رشاد - القاهرة - نظم فرع ثقافة بورسعيد، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، احتفالا بالمولد النبوى الشريف، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، والمقدمة فى إطار احتفالات وزارة الثقافة.

وشهد بيت ثقافة الهيئة ببورفؤاد ورشة رسم حر للأطفال عن أهم مظاهر المولد، كما شهد مركز شباب الاستاد ببورسعيد محاضرة نظمتها مكتبة طفل حديقة الأمل، ألقاها الشيخ السيد سليم من الأوقاف، متحدثا عن سيرة النبى الكريم وأهمية الاقتداء بسنته، كما نفذت ورشة رسوم أخرى للأطفال عن المولد ومظاهر الاحتفال به.

وفى إطار الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد بإدارة د. جيهان المالكي، عقدت مكتبة 6 أكتوبر العامة ببورسعيد محاضرة بديوان حى المناخ عن الرسول الكريم ألقت الضوء على سيرته العطرة وكيف كانت رسالته رحمة للعالمين.

كما شهد مسرح سينما هيبس بقصر ثقافة الخارجة بالوادى الجديد احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، فى إطار احتفالات وزارة الثقافة.

استهلت الفعاليات بتفقد الحضور معرضا للحرف البيئية، ومنفذ بيع إصدارات هيئة قصور الثقافة الذى ضم مجموعة متنوعة من أحدث الكتب بأسعار مخفضة للجمهور.

أعقب ذلك أوبريت بعنوان «وُلد الهدى» تأليف وأشعار عفاف عبد المحسن، وتصميم وإخراج الفنان عيد مسلم.

ثم توالت الفقرات الفنية، وقدم عددا من الأطفال الموهوبين قصائد شعرية وأناشيد دينية فى حب المصطفى، أعقبها فقرة غنائية لروان سليم من ذوى الهمم بمصاحبة لغة الإشارة، كما قدم أطفال قصر ثقافة الطفل مجموعة من التابلوهات الاستعراضية منها فى رحاب يثرب، وطلع البدر علينا، نالت إعجاب الحضور. واختتم اليوم بتفاعل كبير مع فقرة التنورة الصوفية للفنان أحمد الأسيوطى.

جاءت الفعاليات ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة احتفالا بالمولد النبوى الشريف، يشهد تنفيذ مجموعة من اللقاءات التثقيفية، والورش الفنية وعروض الإنشاد الديني، وغيرها.

من ناحية أخرى وضمن الأنشطة المقدمة بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي، من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد، نظم قصر ثقافة الخارجة لقاء بعنوان «الأسباب الدافعة للانتحار» تزامنا مع اليوم العالمى لمنع الانتحار.

استهلت خلاله د. إسراء سنوسي، مدرس مساعد بقسم علم النفس بكلية التربية، حديثها موضحة الفرق بين الاكتئاب والاضطراب النفسي، كما ناقشت تفصيليا الأسباب النفسية والاجتماعية للتفكير فى الانتحار، مشيرة أن هناك الكثير من الحالات تحدث بشكل مفاجيء نتيجة عدم القدرة على التعامل مع ضغوط الحياة أو المرور بأزمة معينة سواء مالية أو اجتماعية أو صحية، فتنهار معها قدرة الفرد على المواجهة والتخطى.

من ناحيتها قالت د.هند جلال، مدرس مساعد بقسم علم النفس، إنه وفقا للدراسات، الشباب هم أكثر فئة عرضة للانتحار، ويحدث ذلك نتيجة الشعور بالقلق تجاه موضوع معين أو التعرض للاكتئاب، الأمر الذى يدفع البعض للانسحاب من ممارسة النشاطات وتغير السلوك فجأة، والتحدث حول موضوعات تتعلق بفقدان الشغف فى الحياة، مؤكدة على ضرورة توجيه الأطفال وتربيتهم على السلوكيات الإيجابية منذ الصغر، وتفعيل الرقابة الأبوية.

ويحتفل العالم يوم 10 سبتمبر باليوم العالمى لمنع الانتحار، بهدف التعريف بأسباب انتشار تلك الظاهرة وعواقبها الوخيمة، ‏لرفع درجة الوعى بين الأفراد.