شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة كوكب الشرق النسائية تقدم حفلا غنائيا في الأوبرا.. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية، تقدم أكاديمية الفنون فرقة كوكب الشرق النسائية بقيادة الدكتور محمد عبد الستار وتحت إشراف الدكتورة غادة جبارة رئيس الاكاديمية والدكتور احمد يوسف عميد المعهد العالي للموسيقي العربية، وذلك فى حفل يقام على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بعد غد الخميس الساعة الثامنة مساء، بمشاركة الدكتورة مها العربي بالعزف على آلة القانون .





يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أغانى الزمن الجميل ومنها في يوم وليلة أداء مريم هانى، سألونى الناس أداء فاطمة مثنى، من حبى فيك ياجارى أداء لميس أمين، للصبر حدود أداء أسماء الجمل، والموسيقى أداء زينب عبد الله على الأورج .

