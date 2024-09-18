شكرا لقرائتكم خبر عن برغم القانون الحلقة 4.. إيمان العاصى تكتشف مخطط دكتور الإجهاض والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل برغم القانون للنجمة إيمان العاصى والذي يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it تطورات مثيرة ومشوقة، حيث اكتشفت ليلى (إيمان العاصى) وجود كاميرا في عيادة الدكتور الذى ذهبت له من أجل إجراء عملية الإجهاض، وتدخل في مشادة مع الدكتور وتستطيع الهروب منه بعدما تعدت عليه بالمشرط الطبى.

يتم القبض على ليلى والدكتور، ولكن لم يتم إثبات وجود كاميرا في العيادة، ويقرر رئيس المباحث ترك ليلى تغادر القسم بدافع إنساني ووجود والدها معها، رغم أنها مدانة بإجراء عملية إجهاض وهذا ضد القانون، أما ياسر (وليد فواز) فيعنف زوجته فاتن (رحاب الجمل) على ما فعلته مع شقيقتها ليلى وذهابها معها إلى الدكتور لإجراء عملية الإجهاض، ويخبرها بأنها أصبحت محرمة عليه.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.