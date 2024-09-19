القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، أن الاحتفال بمرور 100 عام على نشأة المعهد العالي للموسيقى العربية، يعنى الاحتفال على تاريخ كبير لهذا الصرح العظيم، الذى كان النواة الأولى لتخريج المبدعين والموهوبين فى مصر والوطن العربي، لافتة إلى أن المعهد خرج جيل عظيم من المحترفين في الغناء والموسيقى منذ نشأته وحتى الآن، وكان شاهد على تطور وحداثة الموسيقى واتجاهاتها .

وأشارت رئيس أكاديمية الفنون، خلال كلمتها بحفل مئوية المعهد العالي للموسيقى العربية، اليوم الأربعاء، إلى أن المعهد قد شارك على مدار مائة عام فى نهضة وإثراء الحياة الموسيقية من خلال تخريج أجيال من المبدعين والموهوبين، الذين أضافوا الكثير للمسار الفني في الوطن العربي بوجه عام ومصر على وجه الخصوص، فقد تنوعت أشكال الإبداع عبر الأجيال، فعلى مدار تاريخه، نجح في أن يشكل الحياة الفنية العربية ويجعلها متفردة، من جيل المبدعين وصولاً لجيل الرواد، الذى يتم تكريمهم اليوم على مجهودهم خلال السنوات الماضية.

ويتضمن الحفل أيضا تخرج دفعتي " 2023/2022"، و " 2024/2023"، وقد شهد المعهد العالي للموسيقى العربية تخريج جيل كامل من المبدعين والموهوبين في الغناء والعزف بمصر الوطن العربي.

و يتضمن الحفل مجموعة من الفقرات المتنوعة منها تكريم باقة من رموز المعهد، وكذلك سوف يتم تكريم الدفعة ال 51 والتى تحمل اسم الموسيقار المبدع سيد درويش، والدفعة رقم 52 التى تحمل اسم الراحل العظيم الموسيقار على اسماعيل .

وتشارك فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية، في إحياء الحفل، وتقدم فقرة موسيقية متميزة بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار .



رئيس أكاديمية الفنون معهد الموسيقى العربية أثرى الحياة الموسيقية على مدار 100 عام



