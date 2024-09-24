شكرا لقرائتكم خبر عن المنتج ريمون مقار: راهنت على "برغم القانون" لكن نجاحه بتلك الصورة أبهرنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المنتج ريمون مقار عن سعادته للنجاح الكبير الذى يشهده حلقات مسلسل "برغم القانون"، لافتاً إلى أنه منذ بداية كتابة القصة كان يراهن على المسلسل، ولكن ليس بهذا الشكل المبهر.

وقال مقار، فى تصريح لـ"الخليج 365": رد فعل الجمهور والنقاد الإيجابى أذهلنى، ولم أتوقعه أبدا، ففكرة المسلسل جاءتنى من زيادة عدد الأزواج الذين يسافرون دون سابق إنذار أو يختفون ويتركون زوجاتهم دون مأوى ليسبحوا ضد تيار الحياة بمفردهن".

وأضاف: "لذلك شرعنا فى كتابة هذه القصة والتى كان من المفترض أن تُطرح خلال شهر رمضان 2023، لكن تم تأجيلها لعدم انتهاء كتابة القصة، خاصة أننا رأينا أن عرضها خارج الماراثون الرمضانى هو الأنسب.

وأشار إلى أن المسلسل كان يُكتَب من البداية للنجمة إيمان العاصى، وخاصة أن سياسة شركته منذ بداية انطلاقها هى إعطاء الفرصة للنجوم الموهوبين والذين يملكون كل مقومات النجومية، مثلما قدم من قبل ياسر جلال فى مسلسل "ظل الرئيس" وطارق لطفى فى مسلسل "بعد البداية" عام 2015 وأيضاً المخرج أحمد خالد موسى والمخرج بيتر ميمى فى مسلسل "الأب الروحى".

وأكد أنه كسب الرهان أيضا فى اختيار إيمان العاصى التى لاقت استحسان الجميع بأدائها المتفرد، بالإضافة إلى الجهد الكبير التى تبذله فى أداء مشاهدها بالمسلسل، وكشف أن تصوير المسلسل يتبقى له ما يقرب من 15 يوما وينتهى.