التفاصيل الكاملة لعرض افتتاح الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة للمونودراما

ياسر رشاد - القاهرة - يقام العرض المسرحي المصرى "الصندوق"، غدٍ، الثلاثاء، ضمن فعاليات حفل افتتاح الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، العرض المسرحي ، وذلك في السابعة والنصف من مساء على المسرح المكشوف، بدار الأوبرا المصرية.

تفاصيل مسرحية الصندوق

المسرحية تقدم باللغة الإنجليزية، تأليف وإخراج وتمثيل مريم راضي، أزياء : ندى عجوة، هندسة صوتية : محمد الخطيب وهايدي الصبان، كريوجرافي : حسن الرشق، إدارة مسرحية: أحمد حسن.

والعرض مشروع تخرج الفنانة مريم راضي من أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية قسم تمثيل، ويتحدث عن مرض الإكتئاب والوصمة المجتمعية للأمراض النفسية، ويناقش معناه مريض الإكتئاب وصراعاته الداخلية بينه وبين المرض.

مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

تقام الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، ويشارك فيها عدد من الدول العربية والأجنبية هم : "مصر وفلسطين والمغرب والإمارات والسودان والأردن وتونس والعراق والجزائر وسلطة عمان والسعودية والكويت ولبنان وكندا واليونان وأسبانيا وكوريا وإيطاليا والمجر"، حيث يشارك 25 عرضا مسرحيا فى المهرجان، منهم 15 عرضا فى المسابقة الرسمية للمهرجان، وخمسة عروض في منصة مونودراما الشاشة، وخمسة عروض في منصة مونودراما الصعيد .