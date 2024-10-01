شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر: تأجيل حفلى فى أمريكا أقل شىء لإعلان التضامن مع أهالينا والان مع تفاصيل الخبر

كشف أمير الغناء العربي هاني شاكر عن تأجيل حفله في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بسبب الأوضاع في الشرق الأوسط، وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال هاني شاكر إن التأجيل أقل حاجة نعلن من خلاله التضامن مع أهالينا، وما يحدث في الشرق الأوسط صعب وربنا "يعديها على خير".

وكان أمير الغناء العربي هاني شاكر قد طرح أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "اليوم جميل" على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية لجمهوره ومحبيه والذي يظهر فيه بلوك مختلف وجديد.

جدير بالذكر أن ألبوم "اليوم جميل" لأمير الغناء العربى مكون من 9 أغنيات، هى: "يا ويل حالي" و"اديتك ورود" و"حمل الليالي" و"تعباني حياتي" و"اليوم جميل" و"فيه حل" و"مالكه كل حياتي" و"عادي" و"بستان شوك"، كما تعاون أيضا خلاله مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي في هذا الألبوم.