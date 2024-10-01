انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى.. اليوم

تنطلق اليوم الثلاثاء في الثامنة مساء فعاليات افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، في دورته الـ40، والتي تقام خلال الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر الجارى وتحمل اسم النجمة نيللى، وبرئاسة الناقد السينمائى الأمير أباظة رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما، ويشهد الحفل حضور كل من وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو واللواء أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

ويقام حفل الافتتاح بالقاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية فى تمام الساعة الثامنة مساء، وسوف يقوم رئيس المهرجان بتكريم الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، ومن المقرر أن تعلن مذيعة الحفل الإعلامية غادة شاهين مفاجأة افتتاح المهرجان على المسرح.

ويكرم المهرجان خلال الحفل النجمة الفنانة الاستعراضية الكبيرة نيللى التى تحمل الدورة الأربعين اسمها، كما يتم تكريم الفنانة منة شلبى والفنان لطفى لبيب والناقد العراقى مهدى عباس والممثلة المغربية سعاد خويي، أما عن النجوم الأجانب يتم تكريم الممثلة الإيطالية إيزابيل أدرياني والفرنسية آن باريو والإيطالية فرانسيسكا ريتونديني.

ويُعرض خلال الحفل فيلم الافتتاح السورى "يومين" بطولة دريد لحام وإخراج باسل الخطيب ومدته 90 دقيقة.

وكشفت إدارة المهرجان، عن أعضاء لجان التحكيم بالمسابقات المختلفة، حيث يرأس لجنة تحكيم مسابقة دول البحر المتوسط للأفلام الطويلة المخرج يسرى نصر الله، وعضوية كل من مهدى عباس وأنجيليك كافالاري وخالد الزدجالي وتاميلا كوليفا، ويشارك بالمسابقة 13 فيلما.

بينما تتولى رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الممثلة الفرنسية ماريان بورجو وعضوية كل من جيزي بيومي ورؤي المدني، وبالنسبة لمسابقة الفيلم العربي الطويل التي تحمل اسم "نور الشريف" يترأس لجنة تحكيمها مدير التصوير سمير فرج، وعضوية فايق جرادة وكلوديا حنا.

