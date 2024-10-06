شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يشكر الشركة المتحدة فى مؤتمر مهرجان المهن التمثيلية للمسرح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

وجه الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة، ووزير الثقافة أحمد هنو، كما وجه الشكر لأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية على مجهودهم، وذلك خلال مؤتمر مهرجان المهن التمثيلية للمسرح المصرى.

وبدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى لإعلان تفاصيل مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصرى في دورته السابعة، والذى يرأسه الفنان أشرف زكى ويديره الفنان سامح بسيوني، ومن المقرر انعقاده في الفترة من 9 حتى 20 أكتوبر، وحرص علي الحضور كل من الفنان اشرف زكى واحمد سلامة واشرف طلبة وعزوز عادل، ومنة بدر تيسير.

وكان قد أعلن المهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي عن العروض المشاركة وهي: مسرحية "بلاك" من إخراج تغريد عبد الرحمن، ومسرحية "بيت اللعبة" إخراج محمد فريد، وعرض" العشاء الأخير" من إخراج إياد أمين، وعرض" العرض مستمر" من إخراج أحمد الرمادي، ومسرحية " إليستيس" من إخراج مارك نبيل، ومسرحية" طار فوق الجميع" من إخراج محمد صقر، ومسرحية " الشك" من إخراج أحمد حتحوت، ومسرحية" الزواحف" من إخراج محمد شحاتة.

ومسرحية "يوم سعيد سعادة" من إخراج عبد الله صابر، ومسرحية " سقوط حر" من إخراج محمد فرج الخشاب، ومسرحية "إيه كلاس" من إخراج محمود سليمان، ومسرحية " الزائر " من إخراج جاسمين أحمد، ومسرحية" مغلق للتحسينات" من إخراج أنس سمير، ومسرحية " ابن الشدة" من إخراج أحمد عبد الجواد، ومسرحية "بنت القمر" من إخراج إسراء أحمد، ومسرحية " الشقة" من إخراج يوركا، ومسرحية "السر" من إخراج محمد عبد الوارث، ومسرحية" 11:11” من إخراج محمد علاء، ومسرحية " الناس اللي في التالت" من إخراج علاء الوكيل. ومسرحية 12.12 من إخراج يوسف الأسدي.

ومسرحية "آل ويلر" من إخراج أمنية حسن، ومسرحية" رغبة تحت شجرة الدردار" من إخراج مارتينا عادل، ومسرحية "كارمن" من إخراج عمر محمد الحسيني، ومسرحية " مسرح الحياة" من إخراج بدر الأحمدي، ومسرحية " غرباء تماما" من إخراج مينا نبيل.



