أحمد سعد يعبر عن سعادته بحفله الأخير بالمغرب.. شاهدوا الصور

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2024 01:30 مساءً - عبر الفنانعن سعادته بعد إحياء حفلته أمس السبت 5 أكتوبر ضمنفي المغرب والذي حضره ‏جمهور غفير حيث رفع الحفل شعار كامل العدد.‏جاء تعبير الفنان أحمد سعد عن سعادته من خلال نشره مجموعة من الصور عبر حسابه الخاص على "إنستغرام" وأرفق تعليقًا بها جاء ‏كالتالي: "ومين ميحبش المغرب.. حفل أمس من مهرجان ‏Fun Festival‏ مع الجمهور الفرفوش اللي بحب اشوفهم ومشبعش منهم".‏يستعد كل من الفنانوبهاء سلطان ورامي صبري بالإضافة إلى الفنانة إليسا لإقامة حفل من "رباعية الموسم"، وذلك ضمن ‏حفلات موسم الكويت، على مسرح أرينا الكويت يوم 25 أكتوبر المقبل.حيث أعلن الحساب الرسمي لأرينا الكويت على إنستغرام عن الحفل ونشر الحساب بوستراً للحفل وكتب: "رباعية الأرينا، بهاء سلطان، ‏إليسا، أحمد سعد، رامي صبري، لأول مرة على مسرح واحد يوم 25 أكتوبر".‏

أحدث أغاني أحمد سعد

قدم الفنانتتر مسلسل "ديبو" بطولة الفنان محمد أنور، وجاء بعنوان كبرتوا الموضوع. الأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، ‏ألحان أحمد وتوزيع أحمد طارق يحيى، ميكس وماستر هاني محروس.وخلال الصيف الماضي طرح أغنية بعنوانعبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وجميع منصات استماع ‏الموسيقى. وقد حقق الكليب أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد طرحه بأيام، وهو من ألحان أحمد سعد وكلمات مصطفى حدوتة، توزيع ‏كلوبيكس ميكس وماستر أمير محروس.الأغنية التي يتغزل فيها الفنان أحمد سعد بالشعب السعودي، لاقت تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أُعجب بها الكثير من ‏الجمهور السعودي، وعبروا عن سعادتهم بها.