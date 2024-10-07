فيلم نورة السينمائي يعود إلى باريس في جولة عروض بعدد من المدن والصالات الفرنسية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2024 01:30 مساءً - كشف المخرج توفيق الزايدي عن عودة فيلم نورة السينمائي إلى باريس في جولة عروض بعدد من المدن الفرنسية، وبعدها سيتم عرضه بصالات السينما بفرنسا، وذلك في 16 من أكتوبر 2024. ونشر على حسابه في منصة إكس بوستر لفيلم نورة وكتب: "فيلم نورة يعود إلى باريس بعد مهرجان كان؛ ليُكمل مسيرة نجاحه من خلال عرضه الأول في أكبر سينما أوروبية «UGC Les Halles»؛ لينطلق في جولة عروض استباقية في عدد من المدن الفرنسية قبل عرضه تجارياً في جميع صالات السينما الفرنسية يوم 16 من أكتوبر الجاري،أشعر بالفخر لأننا نقدم قصتنا المحلية للعالم بأسره، وخاصةً في فرنسا.. وأنا سعيد بأن محبي السينما في فرنسا سيُشاهدون أول فيلم سعودي يحصد جائزة "تنويه خاص من لجنة التحكيم" في مهرجان كان السينمائي".

وحتى اليوم، حصد فيلم نورة على خمس جوائز عالمية وجائزة محلية، وكان آخرها جائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان مونتروي السينمائي.

جوائز حصل عليها فيلم نورة السينمائي

حصل مؤخراً فيلم نورة السينمائي على عدد من الجوائز العالمية، حيث تمكن من الفوز بجائزة التحكيم الكبرى في مهرجان مونتروي السينمائي في دورته الثانية عشرة في باريس. وحصل أيضاً على جائزة مارسيلو بتروزيلو في مهرجان لوكا السينمائي في إيطاليا، بالإضافة إلى التكريم مؤخراً في جمعية المنتجين والموزعين السعوديين في حفل أُقيم بحضور أبطال العمل.

كذلك وصل إلى كان، وعُرض الفيلم هناك، وحصل على تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما، وتُعد هذه أول مشاركة للسينما السعودية في مهرجان كان السينمائي الدولي بعد أن عُرض للمرة الأولى خلال الدورة الثالثة لمهرجان "البحر الأحمر السينمائي" في ديسمبر 2023، وفاز بجائزة أفضل فيلم سعودي.

فيلم "نورة"

وكانقد بدأ عرضه في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وتم اختياره للمشاركة رسمياً ضمن فعاليات الدورة الـ77 من مهرجان كان السينمائي الدولي، ويُعد أول فيلم سعودي من فئة الأفلام الروائية الطويلة يتمُّ تصويره في مدينة العلا الأثرية، وحصل الفيلم على دعم من مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي في مرحلة ما بعد الإنتاج من خلال صندوق البحر الأحمر، وهو مدعوم من هيئة الأفلام السعودية عبر برنامج ضوء، وحصد الفيلم جائزة أفضل فيلم سعودي في مهرجان البحر الأحمر.وتجري أحداثه في حقبة الثمانينيات، ويروي قصة ""، التي تُجسِّد دورها ماريا بحراوي، وهي فتاة طموحة وحالمة، تحبُّ الحياة والفن على الرغم من عدم توافر الفرص الفنية المتاحة أمامها، وتتعرَّف خلال الأحداث إلى المعلم "نادر"، الذي يقدِّم شخصيته الفنان يعقوب الفرحان، إذ يأتي من المدينة، ويكشف لها أن الفن يمكن أن يكون وسيلةً للتواصل. والعمل من تأليف وإخراج توفيق الزايدي، وبطولة: يعقوب الفرحان، ماريا بحراوي، عبد الله السدحان، وعائشة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».