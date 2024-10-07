من بينهم فيروز ومي عز الدين ونور الشريف مشاهير بأسماء مختلفة عما نعرفها.. إليكم أسماؤهم الحقيقية 

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2024 01:30 مساءً - يرتبط الجمهور بأسماء نجومهم ويحفظونها وتصبح عالقة في أذهانهم. ولكن أحياناً كثيرة لا تكون هذه أسماءهم الحقيقية إنما الفنية. هناك بعض الفنانين، ومنذ انطلاقتهم في عالم الفن غيّروا أسماءهم واختاروا لهم أسماء أخرى باتوا يعرفون بها عبر مرّ السنين.

ولكن المفارقة أنها ليست أسماءهم الحقيقية التي اختارها أهلهم لهم والمسجلة في بطاقاتهم الشخصية. في هذا التقرير نقدم لكم لائحة مشاهير بأسماء مختلفة عما نعرفها والذين غيّروا أسماءهم. وهذه أسماؤهم الحقيقة:

فيروز اسمها الحقيقي نهاد وديع حداد

نهاد وديع حداد هو الاسم الحقيقي للمطربة فيروز والتي تعتبر من أشهر وأهم الأصوات في العالم العربي.

انضمت إلى فرقة الأخوين فليفل التي كانت تقدم الأناشيد المدرسية والوطنية في الإذاعة اللبنانية في فبراير 1950. فأعجب بصوتها رئيس القسم الموسيقي في الإذاعة حليم الرومي والد المطربة ماجدة الرومي، وعرض عليها أن تعمل في كورال الفرقة. وهو الذي اكتشف صوتها بعدما رأى فيها موهبة كبيرة، وأطلق عليها لقب "فيروز". وأخبرها أنه اختار لها هذا الاسم لأن اسم فيروز يذكّره بحجر الفيروز الثمين. ويقال إن السيدة فيروز لم تقتنع في البداية بالاسم ولكنها عادت وأخذت بنصيحة حليم الرومي واعتمدت اسمها فيروز للأبد. وقد لحّن لها حليم الرومي أولى أغنياتها.

فيروز Fairuz تحيي حفلاً موسيقياً في بعلبك في 14 أغسطس 1998 كجزء من المهرجان الذي أقيم في أكبر المعابد الرومانية في العالم. (Photo by AFP)

صباح اسمها الحقيقي جانيت جرجس فغالي



نالت الفنانة صباح الكثير من الألقاب في حياتها ومنها الأسطورة والصبوحة والشحرورة. وهي صاحبة مسيرة فنية حافلة بالنجومية والشهرة والنجاح امتدت نحو 75 سنة. ولديها محطات عربية وعالمية بارزة. اسمها الحقيقي جانيت جرجس فغالي. ولكن ما أن وصلت إلى مصر التي كانت سبب انطلاقتها ونجوميتها، غاب اسم جانيت ليحلّ مكانه اسم صباح الذي أطلقه عليها الشاعر صالح جودت الذي وجد أن هذا الاسم يليق بها لاعتباره أن وجهها كان مشرقاً ومضيئاً وضحكتها مثل نور الصباح. ووضعت المنتجة آسيا داغر صورة صباح في مجلة "الصباح" المصرية وطلبت من القراء مساعدتها على اختيار اسمٍ فني لها، فصبّت أيضاً كل الاختيارات على اسم صباح.

صباح تحضر حفل افتتاح مهرجان دمشق السينمائي الدولي الخامس عشر في دمشق، 1 نوفمبر 2007. AFP PHOTO/LOUAI BESHARA (Photo by LOUAI BESHARA / AFP)

وديع فرنسيس هو وديع الصافي



انطلق وديع فرنسيس بعالم الفن في عام 1938، عندما شارك بمسابقة غنائية تنظمها إذاعة لبنان الرسمية والمعروفة آنذاك بإذاعة الشرق الأدنى. واستطاع تحقيق الفوز من بين أربعين متبارياً وحلّ بالمرتبة الأولى لنواحي اللحن والغناء والعزف، من خلال أغنية "يا مرسل النغم الحنون" للشاعر الأب نعمة اللّه حبيقة. وأعجبت اللجنة الفاحصة جداً بصوته وأجمع أعضاؤها أن صوته نقي وصافٍ. فاتفقوا على اختيار اسم فني يليق بصفاء صوته فكان اسم "وديع الصافي".

صورة تجمع الفنان القدير الراحل وديع الصافي مع نجله جورج

وليد توتنجي أصبح اسمه وليد توفيق

الفنان وليد توفيق هو من المشاهير الذين اشتهروا بأسماء مختلفة عما نعرفها. وقد اختار تغيير اسم عائلته من توتنجي إلى توفيق لاعترافه بصعوبة نطقها ولسهولة نطق توفيق. ويذكر وليد توفيق أنه منذ ظهوره للمرة الأولى بعمر السابعة عشر عاماً في برنامج "استوديو الفن"، قال له المخرج سيمون أسمر يومها: "اعتمد اسم وليد توفيق، هو اسم جميل وسهل ويتم حفظه بسرعة".

وقد أبهر وليد توفيق لجنة التحكيم بصوته وأدائه لأغنية "بهية" ونال الميدالية الفضية. وتوفيق هو اسم شقيق الفنان وليد توفيق. واللافت أن الفنان توفيق توفيق عندما اختار الدخول المجال الفني اختار كنية توفيق أيضاً كشقيقه الفنان وليد توفيق وليس توتتنجي. وأصبح اسمه الفنان توفيق توفيق.

عاصي الحلاني اسمه الحقيقي محمد الحلاني

محمد الحلاني هو الاسم الحقيقي للفنان عاصي الحلاني. وعن سبب اختياره لاسم عاصي، ذكر عاصي مرة أن المخرج سيمون أسمر هو من نصحه بتغيير اسمه. وذكر الفنان عاصي الحلاني أنه اختار اسم عاصي تحديداً بينما كان عائداً إلى منزله عندما بلغه خبر وفاة الموسيقار عاصي الرحباني. واقتبس الاسم منه، وفي نفس الوقت اقتبسه من اسم نهر العاصي.

غيّر ميشال كفوري اسمه إلى وائل كفوري



من ضمن المشاهير الذين اشتهروا بأسماء مختلفة عما نعرفها، ميشال إميل كفوري هو الاسم الحقيقي للفنان وائل كفوري. ويعترف وائل أنه أحب الغناء منذ طفولته متأثراً بوالده وتعلم منه في صغره غناء المواويل.

في العام 1992 شارك وائل في برنامج ستديو الفن. وقد أبهرت موهبته وخامته الصوتية الجمهور وقتها ولجنة التحكيم. فاز بالميدالية الذهبية وأيضاً بتكريم خاص من اللجنة على موهبته الاستثنائية. لدرجة أن عبّر الفنان والموسيقي والمسرحي روميو لحود عضو لجنة التحكيم عن إعجابه بموهبته الفريدة الذي قال عن وائل إنه أول مشترك يراه يؤدي بكل هذا الاحتراف. ولاتزال جملة روميو لحود حاضرة لدى تكريم كفوري في البرنامج عندما قال له:" نمنح اليوم الميدالية الذهبية لصوت لم نسمع مثيلاً له منذ 30 عاماً". وقد أحب وائل تغيير اسمه لدى دخوله الفن من ميشال كفوري إلى وائل كفوري.

كارلا نزيه برقاشي هي يارا

اشتهرت باسم الفنانة يارا ولكن هذا ليس هو اسمها الحقيقي إنما كارلا نزيه برقاشي. وتنضمّ يارا للائحة المشاهير الذين اشتهروا بأسماء مختلفة عما نعرفها. بدأ الجمهور يتعرف إليها من خلال مشاركتها في برنامج "كأس النجوم" للمخرج سيمون أسمر في العام 1998 على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال حيث سرعان ما حازت على إعجاب الجمهور ولجنة التحكيم وفازت بالكأس. يتميز صوت يارا بخامة مميزة أهّلتها لتشق طريقها بسرعة إلى النجومية من خلال عدد من الألبومات والأغنيات الناجحة الفيديو كليبات والعديد من الديوهات مع كبار النجوم في العالم العربي. وكان مدير أعمالها الذي رافقها منذ انطلاقتها الفنية هو من اختار لها اسمها الفني يارا. وسرعان ما أصبحت تعرف بهذا الاسم على الصعيد الفني ومن الجمهور أيضاً.

كاظم جبار إبراهيم السمرائي.. هو كاظم الساهر

الفنان كاظم الساهر شرح في برنامج " معكم منى الشاذلي سبب تغيير اسمه قائلاً:" اسمي كاظم جبار إبراهيم السمرائي. وفي إحدى المرات، لحنت أغنية وأصدرتها باسم كاظم جبار. فجاء شخص رحمه الله وبشكل استفزازي، وبينما كنت أسير استوقفني وسألني هل أنت كاظم جبار؟ فأجبته نعم. يبدو اسمك وكأنه يصلح أن تكون بائع عصير". فقلت له شكراً يشرفني ذلك. ولكنه قالها لي بطريقة ساخرة. بعدها جلست مع أصدقاء لي وأخبرتهم بما حصل لي وبأن ذلك شخص وجّه لي كلامه وكأنه بمثابة إهانة، ورحنا نبحث عن اسم. وأطلقت على نفسي اسم الساهر الذي لا يشبهني إطلاقاً. كلمة الساهر ليس لها أي علاقة باسم كاظم. فأنا لا أسهر. وهذه هي المشكلة حتى أن والدي رحمه الله سألني من أين أتيت باسم الساهر، فقلت له هو مجرد اسم فني اخترته. فأنا نصحوني باختيار اسم فيه موسيقى. وكان الاختيار لكلمة الساهر. وعما يحمله من اسمه الحقيقي كاظم جبار، يقول كاظم:" اسم كاظم يشبهني جداً ووالدتي رحمها الله هي التي اختارته لي وأعتزّ به. ينادونني أحياناً القيصر"، ووجّه طلباً من جمهوره قائلاً:"أرجوكم نادوني كاظم. إنه أجمل شيء ولنبتعد عن الألقاب. الأفضل هو كاظم ويشبهني جداً".



ماهيتاب حسين عز الدين اختارت اسم مي عز الدين



الاسم الحقيقي للفنانة مي عز الدين هو ماهيتاب حسين عز الدين. وعن سبب تغيير اسمها لمي تحدثت مرة لبرنامج "أنا والعسل" قائلة:" فلنأتِ بأي شخص بسيط وعادي ولنطلب منه لفظ اسم ماهيتاب فبالتأكيد سيشعر أنه اسم طويل، وأنا كان "نفسي أبقى" مقرّبة من كل شرائح المجتمع عندما أطلّ على الشاشة أو عندما أصبح شخصية عامة. فكنت أريد ألا يشعروا بغربة تجاهي بأي شكل من الأشكال. ومرة عندما انتهينا من تصوير فيلم "رحلة حب"، سألني الفنان محمد فؤاد أي اسم تريدين أن نضع على أفيش الفيلم ماهيتاب أو مي لأنه سمع مرة ينادونني مي. فأنا ومنذ كنت في المدرسة كنت أقول لوالدتي إن اسمي طويل جداً وهو صعب وبعض الأولاد كانوا يسخرون منه. لذلك راحوا ينادونني مي في البيت والمدرسة. ولهذا السبب سألني محمد فؤاد هل نكتب مي أو ماهيتاب على أفيش الفيلم؟". وعن اسم الدلع قالت:" ينادونني ميكا". وذكرت مي أن لا أحد يناديها اليوم باسمها الحقيقي ماهيتاب.



وسام رضا إسماعيل أصبحت تعرف بإسم زينة

وسام رضا إسماعيل هو الاسم الحقيقي للفنانة زينة التي ذكرت مرة أنها غيرت اسمها في بداياتها لأن الاسم يعتبر ذكورياً أكثر منه أنثوياً. وتعدّ زينة من ضمن المشاهير الذين اشتهروا بأسماء مختلفة عما نعرفها. وذكرت مرة أنه يطلق على الصبيان أكثر من الفتيات. وهذا ينطبق على ما علمته أنه أيضاً في لبنان هو اسم شائع جداً بين الصبيان أكثر من الفتيات. وقالت إنها لم تشعر أنه سيكون اسماً مناسباً لفنانة في بداياتها، وأن اسمها يحتمل أن يكون في الوقت نفسه لفتاة وصبي، لذلك اختارت اسم زينة الذي عرفت به خلال مسيرتها الفنية، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تحب اسمها الحقيقي وسام.

وتروي زينة حادثة طريفة حصلت لها في الجامعة مرة عندما تلقت في سنتها الجامعية الأولى رسالة من إدارة الجامعة مفادها "أن على الطالب وسام رضا اسماعيل تقديم اوراقه للتجنيد".

فقال لها والدها إن عليها أن تأخذ هذا الجواب وتقدمه لمكتب شؤون الطلاب في الجامعة وتوضح لهم حقيقة الأمر. وتخبر زينة أن شعرها كان طويلاً جداً حينها. وبالفعل قامت بما طلبه منها والدها. إذ قصدت الموظفة الخاصة بشؤون التجنيد. وذكرت لها أنها تلقت رسالة للتجنيد فقالت لها الموظفة من دون أن تنتبه إليها "وليكن إذهبي للتجنيد". فكررت زينة الجملة على مسامعها:" أنا تلقيت جواب تجنيد". فقالت لها الموظفة:" إذهب وشارك بالتجنيد". فقالت لها زينة إنها تلقت الرسالة وأنها فتاة، ولكنها تلقت الرسالة على أساس أنها شاب واسمه وسام. عندها تنبهت الموظفة أكثر لما تقوله زينة وراحت تنادي زملاءها وهي تضحك وتقول لهم : "تعالوا وانظروا هذه الفتاة جاءها جواب للعاب للتجنيد". وعن اختيار اسم زينة تقول:" إن عمرو دياب نصحني باختياره. وزوجته اسمها زينة والاسم لبناني جميل. فاخترنا زينة".



محمد جابر غيّر اسمه إلى نور الشريف

ينضمّ نور الشريف إلى لائحة المشاهير الذين اشتهروا بأسماء مختلفة عما نعرفها. اسمه الحقيقي محمد جابر. يخبر نور الشريف أن أخته عواطف هي من اختارت له اسم الشريف لأنها كانت معجبة بالممثل عمر الشريف. وأكد أنه بدوره يحب عمر الشريف جداً. ويروي أنه في إحدى المرات تمّ اختياره ليمثل بمسرحية "روميو وجولييت" وهو طالب بالمعهد. فقالوا له "من سيجسد دور روميو لا ينفع أن يكون اسمه محمد جابر". فأخبرهم أنهم ينادونه في المنزل نور. فقالوا له إن نور يصلح كاسم، ولكن لا يصلح أن يترافق مع اسم جابر. لأن الاسم ليس موسيقياً. فذكر لهم أنه سيجيبهم في الغد عن الاسم الذي سيختاره بدلاً من جابر. فذهب وتحدث مع أخته عواطف. فقالت له:" لمَ لا تختار اسم نور الشريف"؟. وهذا ما حصل. ويروي نور الشريف أنه بدّل لاحقاً أوراقه الرسمية الثبوتية قبل أن يرزق وزوجته الفنانة بوسي بابنتيهما سارة ومي. وأكد لو أنه رزق بصبي كان سيطلق عليه اسم جابر.



