مشاركة مسي إليوت Missy Elliott في حفل افتتاح موسم الرياض بنسخته الخامسة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2024 01:30 مساءً - تشارك مغنية الراب وكاتبة الأغاني الأمريكية مسي إليوت في افتتاح موسم الرياض بنسخته الخامسة، والذي سيكون بتاريخ 12 أكتوبر2024. وقد أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عبر صفحته بمنصة إكس ذلك وغرد وكتب: "مسي إليوت في حفل افتتاح موسم الرياض 2024 لا تفوتوا الحماس نشوفكم يوم 12 أكتوبر".

مشاركات عالمية أخرى

كان قد أعلن آل الشيخ أيضاً قبل أيام مشاركة كل من مغني الراب العالمي الأمريكي بوستا رايمز Busta Rhymes والمغنية الأمريكية سيارا Ciara لإحياء حفل افتتاح موسم الرياض بنسخته الخامسة، وكتب وقتها: "استعدوا لانطلاقة موسم الرياض 2024 بحفل أسطوري يحييه النجم العالمي Busta Rhymes في 12 أكتوبر المملكة أرينا".

كما كتب آل الشيخ أيضاً قبل أيام: "لا يفوتكم افتتاح موسم الرياض مع المغنية سيارا، نشوفكم يوم 12 أكتوبر".



هذا ويترقب جمهور كبير في السعودية وخارجها حفل افتتاح موسم الرياض بنسخته الخامسة، الذي سيشارك فيه هذا العام عدد من الفنانين العالميين، وسيجمع بين الفن والرياضة، وكذلك عرض ستاند أب كوميدي للممثل الأمريكي الشهير مارتن لورنس، وأيضاً نزال الملاكمة الحاسم بين أرتور بيتربييف ودميتري بيفول، وكأس موسم الرياض للتنس.

ويفاجأ موسم الرياض بكل نسخة له بفعاليات وأماكن متجددة ومميزة تشد إعجاب الجميع من داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

