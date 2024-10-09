مجدي الهواري يتعاقد مع المؤلف سامح سند لتحويل قصص "القصة الكاملة" لعمل درامي.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف المؤلف والمخرج سامح سند عن توقيعه عقدًا مع المخرج مجدي الهواري لتحويل مجموعته القصصية "القصة الكاملة" إلى عمل درامي، سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقًا.

ونشر سامح سند، مجموعة صور من حفل التوقيع، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "الحمد لله تم التعاقد على تحويل قصص "القصة الكاملة" لانتاج درامي، و تشرفت بالتعامل مع أستاذ مجدي الهواري وشركة Advice".

مجدي الهواري هو أحد أبرز صناع السينما والدراما، حيث قدم كمنتج فيلم عبود على الحدود، وفيلم الناظر ، والباشا تلميذ، وكانت أولى تجاربه الإخراجية في السينما من خلال فيلم 55 إسعاف.

