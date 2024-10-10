مكان وموعد عزاء والد لؤي عمران

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان لؤي عمران موعد ومكان عزاء والده الدكتور علي فوزي عمران ، والذي رحل عن عالمنا مساء أمس الأربعاء.

وكتب لؤي عمران عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" سيقام عزاء والدي، المغفور له بإذن الله، د.علي فوزي عمران، يوم السبت القادم، الموافق 12 أكتوبر 2024، بقاعة الصفا للرجال، وقاعة المروة للسيدات، بمسجد القوات المسلحة أمام مول سيتي ستارز، وذلك بعد صلاة المغرب مباشرة، لا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم".

وفاة والد لؤي عمران

فارق عالمنا أمس الدكتور علي فوزي عمران، والد الفنان لؤي عمران، وذلك حسبما أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب لؤي عمران:" (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، توفى إلى رحمة الله والدي العزيز الدكتور علي فوزي عمران، عميد كلية زراعة المنوفية الأسبق.



وأضاف “عمران”:" ‎ستشيّع الجنازة غداً الخميس الموافق 10 أكتوبر 2024، وذلك بعد صلاة الظهر من مسجد عمر بن عبد العزيز بجوار نادي هيليوبوليس بمصر الجديدة ".

واستكمل لؤي عمران: "وسيتم الدفن في مقابر العائلة بمقابر نقابة المهندسين، بجوار الوفاء والأمل.

‎نسألكم الدعاء فضلاً، و إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

من هو لؤي عمران؟

لؤي عمران، ممثل ومقدم برامج مصري. عمل عارض أزياء لعدة سنوات طوال فترة دراسته الجامعية ولمدة سنتين بعد تخرجه، كان لؤي عداء محترف، وعلى مدار سبع سنوات أحرز العديد من الألقاب والميداليات المصرية كما كان لؤي في تلك الفترة أحد أعضاء المنتخب المصري لألعاب القوى، بالإضافة الى احترافه العدو، ومارس رياضات أخرى مثل السباحة والفروسية. من أعماله مسلسلات (الهروب وتحت السيطرة)