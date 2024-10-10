رزان جمّال تدعم اللبناني هادي المقداد بطل “الثمن”

ياسر رشاد - القاهرة - في ظل الضربات الضارية على لبنان

تصدر اسم النجمة اللبنانية البريطانية رزان جمّال الصحف العربية في الساعات الماضية بعد إشادة الطفل هادي مقداد بالدور الذي تلعبه في حياته ودعمها المستمر له منذ فترة تصويرهما معاً حلقات مسلسل "الثمن"، وحتى الآن مع نزوحه من الضاحية الجنوبية بلبنان في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها البلد.



الطفل هادي مقداد المعروف بإبراهيم في مسلسل "الثمن"، في حوار أجري معه حول المعاناة التي يعيشها هو وعدد كبير من الأطفال النازحين بسبب ظروف الحرب بلبنان، أثار الاهتمام بحديثه عن علاقته القوية برزان جمّال التي جسدت دور والدته في المسلسل، قائلاً إنها أصبحت والدته الثانية، خاصة بعد أن تركته والدته الحقيقية قبل أربع سنوات.

تسبب ترك والدته له إلى افتقاده للشعور بالأمان والثقة في أي امرأة يقابلها، وهو الأمر الذي تطلب من رزان بذل مجهود كبير لكسب ثقته، والسماح لها برعايته، وبالفعل تنجح رزان في مهمتها معه لدرجة أن يناديها بـ (ماما).

وفي حواره، أشار الطفل هادي إلى أن رزان تحرص دائماً على التواصل معه يوميًا وترسل له الرسائل والفيديوهات لتبقى على اطلاع دائم بأحواله، مما يوفر له دعمًا عاطفيًا ونفسيًا في هذه الأوقات العصيبة. وجدير بالذكر أن رزان جمّال تتكفل بمصروفات هادي المدرسية وتتابع تطوره الدراسي أول بأول.

يُذكر أن لرزان جمّال مساهمات إنسانية متعددة، فقد اختارها مركز سرطان الأطفال بلبنان كسفيرة له لعام 2023 / 2024، وذلك بعد ما تركته من صدى كبير عند الجمهور العربي بأدائها الصادق والمؤثر كأم للطفل إبراهيم (هادي مقداد) مريض السرطان في مسلسل الثمن، وكذلك نتيجة لدعمها الدائم لمرضى السرطان من الأطفال.

كما ساهمت رزان في جمع تبرعات لأم لبنانية (ضياء طبيخ) تصارع السرطان، عندما دعت متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي في يوم عيد ميلاد رزان، للاحتفال بدلاً من ذلك بضياء والتبرع لها لاستكمال تكاليف علاجها. ومؤخراً اختارتها مجلة فانيتي فير (Vanity Fair) العالمية كواحدة من أفضل ست نساء مؤثرات في الشرق الأوسط، وذلك خلال حفل نظمه مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أثناء الدورة الـ76 لمهرجان كان السينمائي.

وعلى المستوى الفني تعد أحدث أعمال رزان جمّال الدرامية مسلسل الثمن الذي عُرض على منصة شاهد محققاً أعلى نسب مشاهدة، ويعد أول مسلسل عربي يتم تقديمه باللغتين البرتغالية والإسبانية، حيث احتل المركز الأول في 65 دولة، وتجسد فيه رزان دور البطولة أمام باسل خياط. كما شاركت في الموسم الرمضاني 2023 كضيفة شرف أمام منة شلبي ضمن أبطال مسلسل تغيير جو.

وحالياً تستأنف رزان تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل The Sandman، الذي تشارك فيه كأول نجمة عربية تنضم إلى عالم DC Comics، بعد نجاح شخصيتها لايتا هول في الجزء الأول والذي تصدر مشاهدات الأعمال التلفزيونية الناطقة بالإنجليزية على منصة نتفليكس وقت عرضه، وكذلك قائمة الأعمال التليفزيونية الأكثر جماهيرية على موقع IMDB.

ومن الأعمال المنتظر عرضها لرزان فيلم أسد أسود، الذي تجسد فيه البطولة النسائية أمام النجم محمد رمضان، والفيلم للمخرج العالمي محمد دياب الذي يشترك في تأليفه مع خالد وشيرين دياب، ويشارك في بطولته أيضاً مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم ماجد الكدواني، خالد الصاوي، شريف سلامة وأحمد عبد الحميد.