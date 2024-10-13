مهرجان الموسيقى العربية 2024|ريهام عبد الحكيم نجمة الليلة السابعة

ياسر رشاد - القاهرة - تُقام خمس حفلات على مسارح القاهرة والإسكندرية ودمنهور وذلك في الثامنة والنصف مساء الخميس ١٧ أكتوبر، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وضمن فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ويديره الدكتور خالد داغر.

حفلات مهرجان الموسيقى العربية

فعلى مسرح النافورة تتغنى الفنانة ريهام عبد الحكيم، بباقة من الطرب العربي الأصيل بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي.

يسبقها فاصل من روائع الموجي يتضمن عزفًا منفردًا على الكمان للفنان محمد ظهير، وغناء نجوم الأوبرا فرح الموجي، أحمد محسن، حنان عصام، وحسام حسني.

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية، تقدّم فرقة "مقام" الفلسطينية عرضًا موسيقيًا غنائيًا، وبالتزامن وعلي مسرح الجمهورية، تقدم النجمة السورية بتول بني باقة من أجمل الأعمال الطربية بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد عامر. يسبقها فاصل لنجوم الأوبرا إسراء عصام، مؤمن خليل، مصطفى النجدي، محمود عبد الحميد، ونهاد فتحي.

و على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" يقام حفل للنجم المغربي فؤاد زبادي، بمصاحبة فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي، يسبقه فاصل مع الفنانة نيفين رجب والفنان وليد حيدر، وصوليست القانون الفنانة مايسة عبد الغني.

أما على مسرح أوبرا دمنهور، فتُقام ليلة روحانية لفرقة الحضرة للإنشاد الصوفي.

وتحتضن الساحة الخارجية لدار الأوبرا المصرية فقرات غنائية مميزة فى السابعة مساء لمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر .

كما تتواصل في الواحدة ظهرًا مسابقة عبده داغر للارتجال في العزف على آلات التخت العربي.