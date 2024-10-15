أنغام توجه رسالة لجمهورها بعد نجاح حفلها الأخير

نشرت الفنانة أنغام عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور لها من كواليس حفليها اللذين أحيتهما أخيراً في المتحف المصري الكبير يومَي الجمعة والسبت الماضيين ضمن سلسلة حفلات "ليالي مصر"، وجّهت من خلالها رسالة إلى جمهورها، مؤكدةً أنها تشعر بالفخر لتواجدها بينهم وسط إرث حضاري يمتد لآلاف السنين.

وعلّقت أنغام على الصور قائلةً: "فخورة إني جزء من تاريخ كبير وإرث يمتد لآلاف السنين وبوجودي في المتحف المصري الكبير اللي بيجمع عظمة حضارتنا في كل زاوية".

يُذكر أن الحفلين شهدا إقبالاً جماهيرياً غير مسبوق، إذ نفدت تذاكر الحفل الأول فور طرحها، مما دفع الشركة المنظّمة لإقامة حفل آخر في اليوم التالي مباشرةً، في سابقة هي الأولى من نوعها، وقد تفاعل الجمهور بشكل استثنائي مع كل لحن وكل كلمة، مما أضفى جواً من الحماسة على الحفل.

وتألقت أنغام في الحفلين بأغاني ألبومها الأخير "تيجي نسيب"، الذي حقق نجاحاً باهراً، وذلك تحت قيادة المايسترو هاني فرحات.

قد يهمك أيضــــاً:

أنغام تحيي حفلاً غنائيًا فى قطر أول شهر ديسمبر

رحمة رياض بدلاً من أنغام في "إكس فاكتور"