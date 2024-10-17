كاميرون دياز تكشف كيف دعم زوجها قرار عودتها للتمثيل 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2024 01:19 مساءً - أكدت النجمة كاميرون دياز بأن أحد الأسباب الرئيسية لعودتها إلى الشاشة الكبيرة يعود إلى دعم زوجها، وكانت قد تحدثت النجمة والتي تبلغ من العمر 52 عامًا عن زوجها بينجي مادن بأنه الأفضل.

كاميرون دياز وعودة قوية للسينما

وتشهد كاميرون دياز عودة قوية إلى السينما من خلال عدد من الأفلام ومن أبرزها فيلم "Back in Action" أمام جيمي فوكس وأيضًا فيلم "Shrek 5"، وتعد تلك العودة لها بعد فترة انقطاع لما يُقارب العشر سنوات عن التمثيل، منذ آخر بطولة لها بفيلم "Annie" والذي صدر عام 2014.

ومنذ تلك الفترة قد حولت كاميرون دياز تركيزها إلى عائلتها حيث تزوجت من بينجي مادن عام 2015 وأنجبت ابنتها راديكس في عام 2019، كما وأعلنا عن ولادة ابنهما كاردينال في مارس 2024، وقد تحدثت نجمة فيلم "Charlie’s Angels" عن فترة إعتزالها التمثيل قائلة: "لقد بقينا في المنزل لفترة طويلة، وهو أمر مذهل لذا، كان عليّ أن أدفع نفسي للأمام".

وعن دعم زوجها للعودة لـ السينما والتمثيل أضافت قائلة بأن زوجها كان داعماً لهم ويبني الأسرة وهي تدعمه في أعماله حتى قال بأنه حان الوقت لدعمك ولمباشرة أعمالك، وخلال حديثها أوضحت النجمة كاميرون دياز بأن قرار إعتزالها كان بمثابة القرار الصحيح بالنسبة لها لاستعادة حياتها الخاصة، ولم تكن تهتم بأي شيء آخر، وكانت لا ترى نجاح أحد ولا أي شيء من أحد يمكن أن يغير رأيها بشأن قرارها بالاعتناء بنفسها وبناء الحياة التي تريدها حقًا.

تفاصيل تحضير كاميرون دياز لفيلم جديد

يُذكر أن في مارس الماضي كانت قد أعلنت شركة "Apple Original Films" أن كاميرون دياز تخوض مفاوضات نهائية لتشارك كيانو ريفز وجوناه هيل، بطولة فيلم "Outcome"، الذي من المتوقع أن يكون بطولة الأخير.

وسيكون فيلم "Outcome" العمل الثاني الذي يجمع ريفز ودياز معاً بعد أن شاركا في فيلم "Feeling Minnesota" عام 1996، وهو فيلم كوميدي حول زوجين يهربان معاً بعد لقائهما في حفل زفاف شخصية دياز إلى شقيق ريفز في الفيلم.

