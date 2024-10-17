ثنائية ليلى علوي وبيومي فؤاد مستمرة وماما حلوة تعاون سادس قريباً

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2024 01:19 مساءً - تواصل ثنائية الفنانين ليلى علوي وبيومي فؤاد تواجدها القوي على الساحة السينمائية في الفترة الأخيرة، وذلك بعدما حققت هذه الثنائية نجاحاً كبيراً مع الجمهور سواء المصري أو الخليجي وتحديداً السعودي، حيث قدم الثنائي أكثر من فيلم سوياً في السنوات الثلاثة الأخيرة، ولم يكتفيا بذلك بل يستمران في التعاون سوياً خلال أفلام جديدة.

"ماما حلوة" فيلم جديد يجمع ليلى علوي وبيومي فؤاد

وتعاقد الثنائي على فيلم جديد يحمل اسم "ماما حلوة" إخراج عمرو صلاح ومقرر البدء في تحضيره خلال الأشهر القليلة المقبلة، ليسجل الفيلم سادس تعاون بين ليلى علوي وبيومي فؤاد خلال 3 سنوات فقط، حيث اجتمعا لأول مرة في فيلم "ماما حامل" عام 2021، الذي حقق نجاحاً لافتاً، سواء في مصر أو في الخليج، إذ لاقى الفيلم رواجاً كبيراً في صالات السعودية وحقق إيرادات كبيرة.

بعد النجاح الذي حققه فيلم ماما حامل، قرر صنّاعه استغلاله بتقديم فيلم "شوجر دادي" مستعينين بنفس فريق العمل، مع ليلى علوي وبيومي فؤاد، واستطاع الفيلم تحقيق نجاح كبير على مستوى الإيرادات، يفوق ما حققه "ماما حامل"، وخاصة في شباك التذاكر السعودي، إذ حقق إيرادات قياسية وقت عرضه في عام 2023، وهو ما دفع صناع السينما ليراهنوا مجدداً على ليلى علوي وبيومي فؤاد معاً.

ليلي علوي وبيومي فؤاد قدما ثالث أفلامهما " جوازة توكسيك " مع نفس مؤلف ومخرج ومنتج فيلميهما السابقين، وإنطلق الفيلم في موسم صيف 2024 وتحديداً في يوليو الماضي، واستمر في حصد الإيرادات الكبيرة وخاصة في شباك التذاكر السعودي، وشارك في بطولة الفيلم: محمد أنور، وملك قورة، وهيدي كرم، وتامر هجرس. وتأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

وفى نفس السياق يصور الثنائي ليلى علوي وبيومي فؤاد أحدث أفلامهما سوياً "المستريحة" الذي تم استكماله مؤخراً، ومقرر طرحه في صالات السينما قريباً ويشارك في بطولته: عمرو عبدالجليل، ومحمد رضوان، ومحمود الليثي، وعمرو وهبة، ومصطفى غريب، ونور قدري، وعبدالرحمن ظاظا. وتأليف محمد عبدالقوي، وأحمد أنور، وأسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي. وإخراج عمرو صلاح.

ليلى علوي وبيومي فؤاد لم يكتفيا بالسينما، ولكن اجتمعا في المسرح أيضاً وذلك خلال مسرحية "الصندوق الأحمر" التي تم عرضها في موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية مطلع هذا العام، وشارك في بطولة المسرحية ميمي جمال، وطارق الإبياري، وسليمان عيد، ورنا رئيس، ونور إيهاب وإخراج طارق الإبياري.

