حلا شيحة تسترجع الذكريات برفقة أطفالها.. لن تصدقوا الشبة بينهم

حلا شيحة تستعيد ذكريات أطفالها

السلم والثعبان في مهرجان الجونة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2024 01:19 مساءً - في واحدة من المرات النادرة كشفت الفنانة حلا شيحة عن صور خاصة لأبنائها الذين تحاول الحفاظ على خصوصية حياتهم الشخصية.مؤخراً نشرت حلا مجموعة صور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام بمجموعة صور لأطفالها في مراحل عمرية مختلفة استرجعت من خلالها ذكريات عدداً من المواقف التي عاشتها معهم، وكتبت تعليقاً على الصور قالت فيه "الدنيا ريشة في هوا خدها كده زي ما هي، ذكريات العائلة".تفاعل جمهور حلا شيحة مع الصور وأضافوا العديد من التعليقات حول جمال أطفالها والشبه الكبير الذي يجمعهم، وتمنوا لها حياة سعيدة وهادئة برفقة أبنائها.خلال الأيام الماضية كشفت حلا شيحة عن مدى سعادتها بإعادة عرض نسخة جديدة من فيلمها الشهير"السلم والثعبان" بعد 23 عاماً، وذلك ضمن فعاليات الدور السابعة من مهرجان الجونة السينمائي.وعلقت حلا على هذا الأمر بمنشور عبر إنستغرام شاركت فيه بصورة لها من العمل وكتبت تعليقاً" عرض فيلم السلم والثعبان بنسخة جديدة وإقامة ندوة خاصة بالفيلم، فرحانة جداً لأنه فيلم أثّر في ناس كتير، وأنا من أعمالي في السينما المهمة ودور علم عند الجمهور، وساب جواه مواقف عايشة معاه لحد دلوقتي". وأنهت كلامها قائلة "شكراً لكل اللي فكر في إعادة عرضه، الفكرة دي هي بجد أحلى حاجة السنة دي 2024".فيلم السلم والثعبان تم طرحه بدور العرض السينمائية عام 2001، وهو من بطولة كل من هاني سلامة، أحمد حلمي، حلا شيحة، رجاء الجداوي، مها عمار، طارق التلمساني، عادل أمين، ثريا إبراهيم، علا رشدي، سامية عاطف.

