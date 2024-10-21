عبد المحسن النمر لـ الخليج 365: أمنياتي لـ خريف القلب أن يصل لكل أسرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2024 04:25 مساءً - تحدث عبد المحسن النمر أحد أبطال مسلسل "خريف القلب"-أول عمل سعودي معرَّب من قصة تركية وتقع أحداثه بـ90 حلقة- عن سعادته للمشاركة بهذا العمل، وقال لـ"الخليج 365" في أثناء وجوده بحفل إطلاق المسلسل: "أتمنى أن يكون هذا العمل ممتعاً بالنسبة للجمهور عند عرضه عبر شاشة إم بي سي ومنصة شاهد بـ27 أكتوبر من الشهر الحالي، وأن يستطيع أن يجمع الأسرة لمشاهدته؛ لأن الهدف الأساسي والحقيقي لدينا هو جمع الأسرة بمختلف الأعمار، وأن نقدم ما يستحقون".

وعن توقعاته عن العمل قال النمر: "لا أريد أن أقول توقعات، بل أمنياتي للعمل أن يصل للناس جميعاً، وهذا هو الأهم بالنسبة لي".

وعند سؤالنا له ألم يتخوف من خوض تجربة لمسلسل طويل من 90 حلقة، أجاب: "لا أخفيكم سراً، نعم تخوفت، وما زلت متخوفاً. أكيد هنالك خوف وتوتر، وأكيد هنالك أمنيات بأن ينال العمل النجاح، وهذا ما نتمناه بعد عمل وجهد دام 10 أشهر؛ ليخرج إلى النور بالطريقة التي سيشاهده بها الجمهور".

مسلسل "خريف القلب"

من ﺇﺧﺮاﺝ فكرت قاضي، وأعد السيناريو والحوار علاء حمزة، ومن بطولة: الفنان عبد المحسن النمر، مروة محمد، إلهام علي، لبنى عبد العزيز، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الدوخي، هند محمد، أروى، إبراهيم الحربي، فاطمة الشريف، سارة الجابر، سعيد صالح، عجيبة الدوسري، مهيرة عبد العزيز روان الطويرقي، العنود عبد الحكيم، بالإضافة إلى آخرين.

آخر أعمال عبد المحسن النمر

الفنان عبد المحسن النمر كانت له عدة أعمال منها فيلم "هجان" الذي عُرض بدور السينما، وهو فيلم سعودي بدأ عرضه في الدورة الثامنة والأربعين من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، في سبتمبر 2023، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وهو من بطولة الفنان عبد المحسن النمر، وإخراج أبو بكر شوقي، وإنتاج مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وكتابة مفرِّج المجفل وعمر شامة، وتدور أحداث "هجَّان" حول قصة الصبي "مطر" الذي يعيش رحلة استكشاف من منطلق شغفه بالإبل، ويواجه صراعاً من أجل الحرية والحقيقة، عندما يجد نفسه في عالم سباقات الهجن دون قصد، وعليه أن يبذل كل ما في وسعه من أجل البقاء.

أيضاً من آخر أعماله مسلسل "خيوط المعازيب" من ﺇﺧﺮاﺝ عبد العزيز الشلاحي ومناف عبدال، وقصة حسن العبدي، وإشراف على الكتابة هناء العمير، ومن بطولة نخبة من النجوم منهم: الفنان إبراهيم الحساوي، عبد المحسن النمر، فيصل الدوخي، ريم أرحمة، سعيد قريش، سمير الناصر، فارس الخالدي، دانة آل سالم، راشد الورثان، بالإضافة إلى آخرين.

