أروى لـ الخليج 365 خريف القلب أول تجربة تمثيلية لي وجديدي القادم برنامج بود كاست وأغاني ومسلسلات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2024 04:25 مساءً - في أول تجربة لها بالتمثيل تحدثت لـ الخليج 365 الفنانة أروى عن أول عملٍ سعودي معرَّبٍ من قصة تركية شاركت فيه، ويقع أحداثه بـ90 حلقة، معربة عن سعادتها للمشاركة بهذا العمل قائلة: "تجربتي ضيفة شرف بمسلسل "خريف القلب" وأتمنى أن يُحبها المشاهد، خاصةً أنها هي أول تجربه لي بعالم التمثيل ومحظوظة أن أكون ضمن الفريق في عمل ضخم ضم أسماء كبيرة جداً وشخصيات أفتخر بوجودها والوقوق معها في أول عمل درامي بمجال التمثيل".

وعند سؤال أروى كيف وجدت أول تجربه لها بالتمثيل أجابت قائلة: "التجربة كانت جداً لطيفه وغريبة بالنسبة لي وأحببتها كثيراً، وأتمنى أن تحوز على رضا الجمهور والمشاهد عند عرض أولى حلقاته في 27 أكتوبر من الشهر الحالي".

أما عن توقعاتها للمسلسل فقالت: "منذ البدايات والعمل ضمن هذا الفريق الضخم أتوقع له نجاحاً جداً كبيراً، وحقيقة نستاهل هذا النجاح لأننا تعبنا جداً وبذلنا جهداً كبيراً بهذا العمل، وهذا أبسط شي نناله".

جديد أروى القادم

مسلسل "خريف القلب"

آخر نشاطات الفنانة أروى الفنية

كشفتأن جديدها القادم حافل بالنشاطات الفنية وقالت: "لدي أعمال جديدة تتعلق بالدراما، حيث سأواصل طريقي بمجال التمثيل بعد أول تجربة تمثيلية لي في "" وهنالك أعمال إن شاء الله تم الاتفاق عليها وسأبدأ بتصويرها، كذلك أُحضر لبرنامج جديد "بود كاست" وأيضاً لدي مجموعه من الأغاني الجديدة أُحضر لها الفترة القادمة، كما أقول لجمهوري إن هنالك تحضيرات لـ مجموعة كبيرة من الأغاني اليمنية سيسمعونها بصوتي قريباً جداً إن شاء الله وأقول لهم انتظرونا".من ﺇﺧﺮاﺝ فكرت قاضي، وأعد السيناريو وحوار علاء حمزة ومن بطولة الفنان عبدالمحسن النمر، مروة محمد، إلهام علي، لبنى عبدالعزيز،فيصل الزهراني، تركي الشدادي، ميرال مصطفى، جودالسفياني، فيصل الدوخي، هند محمد، أروى، إبراهيم الحربي، فاطمةالشريف، سارةالجابر، سعيد صالح، عجيبةالدوسري، مهيرة عبدالعزيز روان الطويرقي، العنود عبدالحكيم، بالإضافة إلى آخرين.وكانت آخر نشاطات الفنانةهي بشهر سبتمر، حيث روجت لأغنيتها الجديدة "مغرم" ونشرت مقاطع من الأغنيه عبر حساباتها، الأغنيه من كلمات منذر درويش، ألحان وتوزيع أحمد الجوزي، ميكس وماستر وصوت حسام كامل، وإنتاج شركه بلازو أرت للإنتاج، إخراج مرقص عادل، وتم تصوير الكليب في فندق بلازو فيرساتشي دبي".

كما طرحت بـ شهر أبريل 2024 أغنية منفردة بعنوان "من عاب ابتلا" من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، ومن كلمات الشاعر أنورالمشيري وتوزيع موسيقي لحسام كامل وإشراف عام خالد أبومنذر، وصُورت الأغنية بطريقة الفيديو الكليب في دولة الإمارات مع المخرج علاءالأنصاري.

تكريم الفنانة أروى بمركز راشد لأصحاب الهمم

كانت الفنانة أروى قد تم تكريمها مؤخراً في مركز راشد لأصحاب الهمم في دوله الإمارات ضمن مجموعة من الفنانين الخليجيين ومن الوطن العربي.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»