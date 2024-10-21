بالفيديو والصور الخليج 365 بـ أمسية احتفالية لـ نجوم وصناع مسلسل خريف القلب تزامناً مع قرب عرض العمل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2024 04:25 مساءً - بجوٍ عائلي ملي بالحب وبحضور نجوم العمل وصناعه وبإطلالات ملفتة لأبطاله وبطلاته، وحشد من أهل الصحافة والإعلام، أقامت "مجموعة MBC" أمسية خاصة احتفت خلالها بالدراما الاجتماعية السعودية الجديدة "خريف القلب" على MBC1 وشاهد.

بداية الاحتفال

عرض مقتطفات من أول 10 حلقات لـ خريف القلب

كان بداية الأمسية التي أقيمت في فوكس سينما في الرياض بواجهة روشن مرور أبطال المسلسل وصنّاعه على السجادة الحمراء أمام عدسات المصورين وسط لقاءات ومقابلات جمعت النجوم بأهل الصحافة والإعلام.

وتخلل الأمسية عرض حصري لمشاهد مختارة من العمل ولقطات من خلف الكواليس للمسلسل من أول 10 حلقات له وبعد ذلك تحدث أبطال العمل عن العمل، بدايةً عبر الفنان عبد المحسن النمر عن مشاركته بالعمل قائلاً: "سعيد بمشاركة هذه الكوكبة الرائعة من فريق العمل واستمتعت جداً بالعمل بهذا المسلسل ونحن نقدم عملاً يواكب التطلعات والنهضة التي تشهدها السعودية بالمجالات الفنية ونقدم من خلال هذا العمل صورة مشرقة للمملكة العربية السعودية وأتمنى أن ينال العمل النجاح المتوقع له".

فيما بدأت الفنانة إلهام علي حديثها بالشكر لفريق العمل المتواجد باللهجة التركية ثم قالت: "حبيت هذه الخلطة الفنية السعودية التركية وأيضاً جميع الجنسيات العربية المشاركة معنا العمل، سعيدة بفريق العمل وبكل شيء".

أما الفنانة لبنى عبدالعزيز شكرت جميع فريق العمل وقالت: "سعيدة بتواجدي مع قامات فنية سعودية كبيرة منهم إلهام علي وعبد المحسن النمر والذين أضافوا لي بالعمل معهم"، فيما قالت الفنانة هند محمد: جداً سعيدة بالعمل والاختيار الجميل لفريق العمل ورغم المجهود الذي بذلناه لمدة 10 شهور تمنيت ألا ينتهى التصوير لجمال اللحظات التي عشناها معاً.

أما الفنان فيصل الدوخي فقال: نحن متوترون من التجربة قليلاً ومن العمل، ووجودكم يضفي دفئاً لنا، أشكر فريق العمل. فخور بالعمل معهم وعشنا معاً كأسرة واحدة".

أما الفنانة مروة محمد فقالت: "جداً سعيدة بالعمل وأشكر فريق العمل، وأشكر صديقتي إلهام داخل وخارج العمل والحمد لله أنني موجودة بعمل مهم بالدراما السعودية وسيضيف لنا الكثير"، أما الفنانة جود السفياني قالت: "الحمد لله أننا انتهينا من تصوير 90 حلقة وخرج العمل بهذه الصورة، كونت عائلة جديدة لي من العرب والأتراك ضمن فريق العمل معي بالمسلسل لن أنساهم وأيام حلوة قضيتها معهم وتشرفت بهم".

واختتمت الفنانة ميرال مصطفى قائلة: "أشعر بمشاعر السعادة وأشكر كل شخص ساعدني وسعيدة بالعمل ولا أستطيع ترتيت حديثي وأشكر ماما إلهام وماما لبنى وبابا عبدالمحسن".

مسلسل "خريف القلب"

يجمعكلاً من عبد المحسن النمر، إلهام علي، لبنى عبد العزيز، فيصل الدوخي، إبراهيم الحربي وهند محمد، مروى محمد، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الزهراني، تركي الشدادي وظهور خاص لمهيرة عبد العزيز، أروى، نذير غليون وآخرين. وقد حضر نجوم العمل الحفل الذي ضم أيضاً وجوهاً من MBC TALENT. وتدور أحداث المسلسل في أجواء درامية، تنطلق مع اكتشاف عائلتين بعد 17 عاماً حصول تبديل بين ابنتيهما يوم ولادتهما، فتنشأ ابنة العائلة الفقيرة في منزل الأسرة الثرية والعكس بالعكس. وتبدأ التطورات بالتوالي من خلال أحداث تشويقية متميزة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»