هكذا احتفل تامر عاشور بفوز الأهلي بطلا للسوبر المصري على حساب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
احتفل المطرب تامر عاشور، بفوز الأهلي ببطولة السوبر المصري على الزمالك بضربات الحظ الترجيحة بعد مباراة مثيرة بينهما أقيمت في دولة الإمارات الشقيقة.
وكتب تامر عاشور، عبر حسابه على "إكس": "عمري ما أحب غير الأهلي".
وحصد النادي الأهلي لقب كأس السوبر المصري للمرة الـ15 في تاريخه، عقب الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 7/6، بعد انتهاء توقيت المباراة الأصلي بدون أهداف.
اقرأ أيضا
"أجرأ فستان".. إنجي علي بإطلالة مكشوفة البطن والأكتاف على السجادة الحمراء من مهرجان الجونة السينمائي