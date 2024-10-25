الارشيف / فن ومشاهير

هكذا احتفل تامر عاشور بفوز الأهلي بطلا للسوبر المصري على حساب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

احتفل المطرب تامر عاشور، بفوز الأهلي ببطولة السوبر المصري على الزمالك بضربات الحظ الترجيحة بعد مباراة مثيرة بينهما أقيمت في دولة الإمارات الشقيقة.

وكتب تامر عاشور، عبر حسابه على "إكس": "عمري ما أحب غير الأهلي".

وحصد النادي الأهلي لقب كأس السوبر المصري للمرة الـ15 في تاريخه، عقب الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 7/6، بعد انتهاء توقيت المباراة الأصلي بدون أهداف.

