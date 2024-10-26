شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الموعد النهائى للدورة الـ35 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

حددت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية موعد افتتاح وختام دورته الـ35، والتى يرأسها المخرج السينمائى فريد بوغدير كرئيس شرفى للدورة الجديدة، فيما تتولى الإدارة الفنية السينمائية لمياء قيقة، مديرة المدرسة العليا للعلوم السمعية البصرية والسينما بتونس، ويفتتح أيام قرطاج دورته الخامسة والثلاثين يوم 14 ديسمبر 2024، ويختتم فعالياته يوم 21 ديسمبر 2024.

أيام قرطاج السينمائية مهرجان سينمائي كان ينتظم بتونس كل سنتين خلال شهر أكتوبر، وأصبح بعد ذلك مناسبة سنويّة يكون موعدها مع الجمهور ما بين شهر أكتوبر ونوفمبر من كلّ عام، لكن هذا العام انتقل لشهر ديسمبر، وتشرف عليها لجنة يرأسها وزير الثقافة وتتكون من مختصين في القطاع السينمائي، ويدين كل السينمائيين التونسيين بالفضل للمخرج الطاهر شريعة فهو مؤسس مهرجان أيام قرطاج السينمائية عام 1966 كأول مهرجان سينمائي يهتم بالسينما الأفريقية والسينما العربية، والطاهر شريعة هو أحد أبرز السينمائيين في تونس.

جدير بالذكر أن أقدم مهرجان سينمائي في العالم هو مهرجان البندقية السينمائي، في حين أن المهرجانات السينمائية الأكثر شهرة في العالم، والمعروفة باسم "الثلاثة الكبار"، هي (مدرجة زمنياً وفقاً لتاريخ التأسيس): البندقية، كان، وبرلين، وأقيم أول مهرجان عالمى للسينما في العالم، في مدينة "البندقيّة" في إيطاليا، وذلك عام 1932، وكان فيلم "دكتور جيكل ومستر هايد" أول فيلم عُرض فيه، وكان البداية لتسير الكثير من الدول العالمية بعدها في تنظيم مهرجانات سينمائية.