ليزا عن إشادة كمال الشناوي بدورها في "هند والدكتور نعمان": "عايزة أعيط"

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة ليزا، على إشادة الفنان الكبير كمال الشناوي، بدورها في مسلسل هندي والدكتور نعمان، حيث أنه شعر أنها تحمل قدر من "الشقاوة"، سيُمكنها من أداء دور الحفيدة بشكل جيد، وأنه لولا وجود ليزا لما نجح المسلسل.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" الذي يذاع على قناة "on": "عايزة أعيط، أنا محظوظة أن هو قال عليا كدة، أنا كل يوم بصلي لربنا وبقول أنا محظوظة ان هو اختارني للدور ده".

وأضافت: "أنا عملت الأوديشن الخاص بالمسلسل، وعرفت بعدها ان في مسلسل، وروحنا على المكتب وقرأت الدور، وحفظت الدور بدل من القراءة، وبعد كام يوم طلبوا مني أروح مكان تاني علشان أعمل نفس اللي عملتوا، وأنا قاعدة دخل علينا الفنان الكبير القمر كمال الشناوي".

وتابعت: "هو كان بيمثل انه عجوز، لكن هو مكنش عجوز بجد، وفضلنا نبص لبعض، أختي قالتلي ده كمال الشناوي، أختي كانت فرحانة أوي انها شافته، وأنا مكنتش اعرف الاسم أوي".

وقالت: "قعد معايا وسألني اسمي ايه وفي مدرسة ايه واتعرف علي، بس أول ما سألني انتي عارفاني أنا مين، قولتله هو انت مش عارف نفسك؟ كنت نسيت اسمه".