شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى القاهرة للجامعات يعلن جوائز التأليف المسرحى والمقال النقدى بحفل ختامه والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل حفل ختام الدورة السادسة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعى، دورة الفنان فؤاد المهندس، بحضور رئيس ومؤسس المهرجان عمرو قابيل، والفنان طارق دسوقي عضو اللجنة العليا للمهرجان، والدكتور حسام بدران رئيس اللجنة العليا للمهرجان ولفيف من الضيوف العرب والأجانب والمصريين.

وبدأ الحفل بفيلم تسجيلي عن فعاليات الدورة السادسة، وقامت لجنة تحكيم مسابقة محمود نسيم للتأليف المسرحي بإعلان الجوائز والتي جاءت كالتالي: حصل على المركز الثالث أحمد محمد نصري من لبنان، وحصل على المركز الثاني شادي سعيد المنسي من مصر ، أما الفائز الاول هي مونيكا جوزيف من مصر.



ملتقى القاهرة للجامعات فى حفل الختام



ملتقى القاهرة للجامعات

أما جوائز مسابقة سمية حبيب للمقال النقدي فقد حصل على المركز الثالث مقال "عقارب تدور بلا نهاية" عن مسرحية "حيث لا يراني أحد" للناقدة ندى مرجان، أما المركز الثاني فقد حصل عليها مقال "هل تعاقب على اختيارنا" عن مسرحية الجريمة والعقاب، وحصلت عليها جاسمين عاطف، أما المركز الأول فحصل عليه مقال "الجن أصبح أكثر إنسانية من البشر "عن مسرحية الزلزال للناقد كريم خالد.