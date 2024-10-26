جميلة عوض: تعاقدت رسمياً على بطولة مسلسل أفلاطونى والتصوير قريباً

أكدت الفنانة جميلة عوض، لـ"الخليج 365"، أنها تعاقدت رسمياً على بطولة مسلسل "أفلاطونى" المكوّن من 15 حلقة، من تأليف وإخراج شريف الألفى، مشيرة إلى أن انطلاق التصوير سيكون قريباً بعد الانتهاء من التحضيرات والتعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة، لافتة أنها لا تعلم موعد العرض، حيث إن هذه الأمور تحددها الشركة المنتجة.

وحرصت الفنانة جميلة عوض على حضور افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائى، الذى أقيم مساء أمس الخميس 24 أكتوبر، ويستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل، حيث أقيم حفل الافتتاح بمشاركة العديد من نجوم ونجمات السينما المصريين والعرب، وتم تكريم محمود حميدة فى الحفل بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعى.

واحتفلت جميلة عوض بزفافها من المونتير أحمد حافظ فى يونيو الماضى، حيث أقام حفلاً لا ينسى حضره كل نجوم ونجمات الفن، وجاء زواج الثنائى بعد قصة حب وارتباط دام 3 سنوات، حيث بدأت قصة حبهما بعدما تعاونا سوياً خلال 3 أعمال فنية هى: فيلم "هيبتا – المحاضرة الأخيرة" عام 2016، وبعده مسلسل "لا تطفئ الشمس" عام 2017؛ وبعد ذلك إلى فيلم "الضيف" 2019، إضافة إلى 4 إعلانات تليفزيونية.

وكان آخر أعمال جميلة عوض مسلسل "لانش بوكس" الذى شاركت في بطولته إلى جانب غادة عادل، فدوى عابد، أحمد وفيق، شاهين، هشام إسماعيل، عمرو رمزي، مي القاضى، على السبع، أسامة أبو العطا، أنغام الجريتلي، وضيف الشرف صدقي ضخر، وظهور خاص ياسمين ممدوح وافى، أحمد الشافعى، عزوز عادل، محمد حسني وتأليف عمرو مدحت وإخراج هشام الرشيدي.