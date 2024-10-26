شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار أحمد عصام أثناء دفن والدته وتامر حسنى وحمادة هلال يواسيانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت، منذ قليل، جنازة والدة الفنان أحمد عصام بعد صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالتجمع، وتم دفنها بمقابر الأسرة على طريق العين السخنة، بحضور أقاربه وأصدقائه المقربين.

وانهار أحمد عصام أثناء دفن والدته حزنا على رحيلها، وقام النجم تامر حسنى وحمادة هلال بمواساته ودعمه بعد بكائه بشدة.

وأعلن أحمد عصام وفاة والدته خلال حسابه على "إنستجرام"، حيث نشر صورة تجمعه لها، وعلق عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شىء عنده بأجل مسمى.. فقدت أغلى ما فى حياتى وأغلى شىء عندى أمى الغالية الحاجة / فوزية عبد الرؤوف.. دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة".

وكان أحمد عصام حرص منذ ساعات قبل وفاة والدته على الدعاء لها بسبب مرضه، حيث نشر صورة تجمعه بها، وعلق عليها: "يمكن يكون لسه في امل ومتسبنيش وتمشي.ارجو الدعاء لامي هي في امس الحاجة للدعاء الآن".



تشييع جثمان والدة احمد عصام



جنازة والدة أحمد عصام