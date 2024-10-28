كايلي جينير تضع إستراتيجيات جديدة لحماية أطفالها.. إليـ ـكم السبب!

ميرنا وليد - بيروت - كشفت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر عن استراتيجياتها لحماية أطفالها من تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت كايلي أنها تسعى لحمايتهما، خاصةً ابنتها ستورمي، البالغة من العمر 6 سنوات، التي تعلمت رقصات عن السوشيال ميديا. وأوضحت كايلي أنها تمنع أطفالها من إنشاء حسابات على وسائل التواصل حتى بلوغهم سن 18 عامًا.

في سياق آخر، كانت كايلي قد أثارت الجدل بعد فقدانها الوزن بسرعة بعد ولادة طفليها، حيث أكدت أنها لم تخضع لحقن تخسيس، بل استعانت بأسلوب حياة صحي يتضمن المشي والبيلاتس.

وذكرت كايلي أنها فقدت 90 كيلوغرامًا خلال ثلاثة أشهر فقط من الولادة، مؤكدة: "أحاول فقط أن أكون بصحة جيدة".

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