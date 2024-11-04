حسين فهمي ينهي خلافه مع هذين النجمين بعد حضورهما عزاء شقيقه مصطفى فهمي

ميرنا وليد - بيروت - شهد عزاء الممثل الراحل مصطفى فهمي الكثير من الاحداث، منها انهاء الخلافات بين الممثل حسين فهمي وعدد من النجوم الذين حضروا العزاء، منهم الممثل محمود قابيل الذي التقى بشقيق الراحل وتبادل معه أطراف الحديث وعزاه بشكل مؤثر، وطليقة حسين فهمي الممثلة لقاء سويدان.



يذكر أن خلاف محمود قابيل وحسين فهمي بدأ قبل سنوات بعيدة، ووصلت الامور بينهما الى المحاكم، ويعود السبب الى حين استقال فهمي من منصبه كسفير للنوايا الحسنة في الأمم المتحدة بسبب الهجوم الإسرائيلي على بلدة "قانا" اللبنانية عام 2006، ووقتها صرح محمود قابيل بأن حسين فهمي تم استبعاده من المنصب وليس هو من استقال.

أما حضور الممثلة لقاء سويدان، فكان له وقع خاص، خصوصاً بعد الاتهامات المتبادلة بينها وبين حسين فهمي، ورفعها دعوى قضائية بسبب مستحقاتها المالية والمؤخر.