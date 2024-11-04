ليدي غاغا تختار مرشّحها للرئاسة الأميركية

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية عن ان ليدي غاغا من المقرر ان تحضر اليوم في تجمع كامالا هاريس المرشحة للرئاسة الأميركية، وذلك كخطوة منها لدعمها ومساندتها ضد المرشح ورئيس الولايات المتحدة الأميركية السابق دونالد ترامب.
على صعيد آخر كان قد استضاف برنامج "Jimmy Kimmel Live" ليدي غاغا مؤخرا حيث تحدثت عن تجسيدها لشخصية لي كوينزل، المعروفة بشخصية هارلي كوين، في الفيلم المرتقب Joker: Folie à Deux.
خلال الحلقة، قدمت غاغا أداءً مميزاً أبهرت به الحضور، لأغنيتها الجديدة "Happy Mistake" من ألبومها الأخير Harlequin.
