يشارك في "القاهرة السينمائي".. سلاف فواخرجي تكشف عن "بوستر" فيلمها "سلمى"

كشفت الفنانة سلاف فواخرجي عن الملصق الدعائي الرسمي لفيلمها "سلمى" المقرر مشاركته ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام.

ونشرت سلاف الملصق عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت: "سلمى التي أحب، في القاهرة التي نحب، أتشرف بتواجدي في العرض العالمي الأول لفيلم سلمى في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الخامسة والأربعين".

وأقيم أول أمس الأحد المؤتمر الصحفي للدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور رئيس المهرجان الفنان الكبير حسين فهمي وكشف خلاله عن الأفلام المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، وعن استعدادات إدارة المهرجان لتقديم دورة استثنائية.

وكانت آخر مشاركات الفنانة سلاف فواخرجي ظهورها كضيف شرف بأحداث مسلسل "إمبراطورية م" بطولة الفنان خالد النبوي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

