جاء الوقت لنعرف الحقيقة.. آسر ياسين يُحمس الجمهور لموعد مع الماضي

آسر ياسين يُروج لمسلسله الجديد

View this post on Instagram A post shared by Netflix MENA (@netflixmena)

https://www.instagram.com/p/DB9YyR5NwMy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DB9YyR5NwMy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DB9YyR5NwMy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

قصة وأبطال المسلسل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:24 مساءً - أيام قليلة تفصلنا عن بداية عرضالذي من المقرر عرضه نهاية عام 2024. ومؤخراً بدأ صناع العمل الترويج للعمل بشكلٍ كبير عبر منصات السوشيال ميديا.بطل العمل الفنان آسر ياسين نشر مقطعاً مصوراً عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، حمس من خلاله الجمهور لتفاصيل العمل، وظهر وهو يتحدث عن جريمة تم ارتكابها منذ 15 عاماً، ومن المفترض أنه سيتم الكشف عن هذه الجريمة بكل تفاصيلها، وكتب تعليقاً على الصورة قال فيه: "جيه الوقت إننا نعرف الحقيقة".وقد تفاعل عدد كبير من الجمهور مع المقطع وأبدوا حماسهم للعمل، خاصةً أنه يحمل الكثير من التفاصيل المشوقة التي ستجعل الجمهور يتابع العمل حتى النهاية حتى يتعرفوا على القاتل الحقيقي.أبطال العمل أيضاً روجوا للعمل بطريقة مميزة أثارت الفضول، كان من بينهم هدى المفتي ، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على إنستغرام وجهت من خلاله اللوم والعتاب لعدد من أفراد عائلتها بعد اتهامها لهم بالظلم، كاتبة: "كلكم ظلمتوني. كلكم عيلة مش كويسة، وانتي منهم يا منى"." ينتمي لأعمال الإثارة والتشويق، ويسلط الضوء على تحديات العلاقات العائلية وتداعيات الأسرار الدفينة، ويصطحب العمل المشاهدين في رحلة مليئة بالترقب وأحداث الأكشن المحتدمة والمتعمقة في المشاعر العاطفية، إذ تُزيح كل حلقة الستار تدريجياً عن مستوى جديد من الغموض بطريقة تُثير تساؤل المشاهدين حول حقيقة ما حدث بالفعل طوال تلك السنوات الماضية.العمل من تأليف محمدالمصري وإخراج "السدير مسعود"، ويضم كوكبة من النجوم منهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة) ومحمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف)، هدى المفتي (نادية)، بالإضافة إلى صبا مبارك (منى).

يمكنكم قراءة.. آخرها موعد مع الماضي: السدير مسعود مخرج الأعمال الدرامية ذات الجانب الغامض

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».