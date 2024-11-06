تايلور سويفت ووالدتها تشجعان ترافيس كيلسي من المدرجات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:24 مساءً - رغم الزخم الفني الذي تعيش فيه، إلا أن الجانب الأسري بالنسبة لـ تايلور سويفت وكذلك علاقتها العاطفية يأخذان حيزاً مهماً في حياتها، وتحرص سويفت على قضاء وقت ثمين مع أسرتها، ومع حبيبها نجم كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي، وحضور أهم المناسبات الخاصة بهم، وتقديم الدعم الدائم لهم، وتحديداً في علاقتها مع كيلسي الدعم متبادل بينهما، وكما يحرص كيلسي على حضور حفلات سويفت، هي الأخرى حرصت على حضور مباراة مهمة له.

تايلور سويفت تقدم الدعم لترافيس كيلسي

حضرت تايلور سويفت، البالغة من العمر 34 عاماً، مباراة لـ ترافيس كيلسي مع فريقه تشيفز، وذلك إلى جانب والدتها أندريا وشقيقها أوستن، يوم الإثنين 4 نوفمبر، ولاحظ محبو المغنية الشهيرة والدتها وهي تشجع كيلسي، البالغ من العمر 35 عاماً، بحماس، كما ظلت سويفت تهتف باسمه طوال المباراة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لتايلور وأندريا وأوستن داخل الجناح المميز في ملعب "Arrowhead" في كانساس سيتي، كما لوحظ أن أندريا ارتدت قميصاً أسود به شارة حمراء ترمز لمدينة كانساس سيتي.

ترافيس كيلسي يسافر إلى أيرلندا لحضور حفل تايلور سويفت

في يونيو 2024، توجه نجم كرة القدم الأمريكي ترافيس كيلسي إلى دبلن، أيرلندا، لحضور العرض الأخير من الجولة الغنائية Eras Tour لحبيبته تايلور سويفت؛ حيث أُقيم في ملعب أفيفا، وانطلق إلى دبلن، بعد حضور حفل زفاف زميله في الفريق كلايد إدواردز هيلير في كاليفورنيا، وفي المقاطع التي شاركها المعجبون على موقع (X)، بدا وجه سويفت فرحاً عندما لاحظت أن كيلسي، قد حضر الحفل، وكان هذا أول ظهور لكيلسي في عرض Eras Tour منذ ظهوره لأول مرة على خشبة المسرح في حفل Swift's Wembley Stadium في لندن في 23 يونيو.

