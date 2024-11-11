مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يفتتح دورته الرابعة بفيلم "ضي"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2024 02:54 مساءً - أعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة، والتي تبدأ فعالياتها من 5 إلى 14 ديسمبر المقبل، بافتتاح الدورة بفيلم "ضي"، إخراج كريم الشناوي وتأليف هيثم دبور.
يذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة، يرفع شعار هذا العام "للسينما بيت جديد"، مما يعكس رسالته كمنصة عالمية تحتضن الفنانين من مختلف أنحاء العالم، مقدمة لهم بيتاً جديداً ودائماً في جدة، تمكنهم من مشاركة أفلامهم وأفكارهم مع جمهورهم من خلال هذا البيت.
"ضي" فيلم افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائيأعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن افتتاح الدورة الرابعة للمهرجان بفيلم "ضي"، وذلك من خلال منشور بالحساب الرسمي للمهرجان على "إنستغرام"، جاء فيه : "يسر مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أن يزيح الستار ويُعلن عن فيلم : "ضي" للمخرج كريم الشناوي كفيلم افتتاح الدورة الرابعة، ضمن عرضه العالمي الأوّل، تأكيدًا على التزام المهرجان بتسليط الضوء على إبداعات السينما العربية".
وأضاف المنشور : "يروي هذا العمل، وهو إنتاج سعودي مصري مشترك؛ قصة طفل نوبي في الحادية عشرة من عمره، يعاني مرض المهق، لكنه يمتلك صوتًا جميلًا في الغناء".
وأستطرد : "يضم الفيلم الممثلة السعودية الحائزة على جوائز: أسيل عمران، وتعتبر هذه تجربتها الأولى في السينما المصرية".
يذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة، يرفع شعار هذا العام "للسينما بيت جديد"، مما يعكس رسالته كمنصة عالمية تحتضن الفنانين من مختلف أنحاء العالم، مقدمة لهم بيتاً جديداً ودائماً في جدة، تمكنهم من مشاركة أفلامهم وأفكارهم مع جمهورهم من خلال هذا البيت.
أبطال فيلم "ضي"الفيلم من بطولة مراهق تم اختياره من اختبارات شملت أكثر من 100 وجه جديد هو بدر محمد، بجانب الفنانة السعودية آسيل عمران، الفنانة السودانية إسلام مبارك، الفنانة المصرية حنين سعيد، بالإضافة إلى ظهور خاص لعدد كبير من النجوم في أدوار مميزة يسعى صناع العمل للكشف عنها في حينها. ويشمل فريق العمل خلف الكاميرا المنتج الفني خالد آدم، المشرف على الإنتاج محمود متولي، مصممة الملابس مونيا فتح الباب، إشراف فني علي حسام علي، تعاون فني وديكور لميس سليمان، مهندس الصوت يوسف الميهي، مصمم شريط الصوت أحمد صبور.
وقد عكف المخرج كريم الشناوي على أعمال المونتاج مع المونتير باهر رشيد، والمكساج الخاصة بالفيلم الذي يضم عدد من الأغنيات والمفاجآت.
