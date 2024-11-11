العرض الإقليمي الأول لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" ضمن فعاليات المسابقة الرسمية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2024 02:54 مساءً - أعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن الأفلام التي سيتم عرضها ضمن فعاليات المسابقة الرسمية في المهرجان، والذي من المقرر أن تبدأ فعالياته من 5 إلى 14 ديسمبر المقبل، والتي من بينها الفيلم المصري "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو".

العرض الأول لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" ضمن فعاليات المسابقة الرسمية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أزاح الحساب الرسمي لـ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عبر "إنستغرام"، عن الأفلام التي من المقرر عرضها ضمن فعاليات المسابقة الرسمية في المهرجان، وكان من بينهم

وشارك الحساب منشور جاء فيه: "استكشف أفلام "مسابقة البحر الأحمر" في النسخة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث يتم عرض أعمال سينمائية جريئة من آسيا وأفريقيا والعالم العربي". وأكمل: "يتضمن هذا الاختيار سرديات مبتكرة، وأعمال وثائقية، ويحتفل بأصوات فريدة ورؤى جديدة. كن أنت الحكم لاختيار أكثر الأفلام تأثيرًا وإبداعًا".

قصة فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

تدور أحداث الفيلم الذي ينتمي لنوعية الأفلام الدرامية حول حسن، الشاب الثلاثيني الذي يُعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد "رامبو" من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطارداً من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي.

ويُعد الفيلم هو الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عدداً من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف مع السيناريست محمد الحسيني، ويتشارك البطولة عصام عمر في أولى بطولاته السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

وقد شارك الفيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الـ 81، ضمن "أوريزّونتي إكسترا" في إنجاز جديد للسينما المصرية التي تعود اليوم إلى منافسات مهرجان البندقية بعد عشر سنوات من الانقطاع.

يُذكر أن الفيلم هو أيضاً أحد الأفلام المختارة ضمن برنامج "اللودج" التابع لمعامل البحر الأحمر لعام 2021، كما حظي بدعم صندوق البحر الأحمر لعام 2023.

الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية

تضم قائمة الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية فيبدورته الرابعة، كل من "السادسة صباحًا" للمخرج مهران موديري، "عايشة" لمهدي البرصاوي، "بين وبين" لمحمد الأخضر تاتي، "حانامي" لدنيز فرنانديز، "قمر" لكوردوين ايوب، "صديقي آن ديلي" لزيدجين دونغ".

وأيضاً فيلم "الذراري الحمر" للطفي عاشور، "سابا" لمقصود حسين، "صيفي" لوائل أبو منصور، "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" لخالد منصور، "أغنية سيما" لرويا سادات، "سنو وايت" لتغريد أبو الحسن، "أناشيد آدم" لعدي رشيد، "أولاد ماليجون الخارقون" لريما كاغتي، "إلى عالم مجهول" لمهدي فليفل، "لقتل حصان منغولي" لتشاوشوان يانغ.

