ريتا برصونا لـ"الخليج 365": مشروعي القادم فيلم سماء خضراء عن المرأة السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2024 02:54 مساءً - تواجدت الفنانة والكاتبة اللبنانية ريتا برصونا في الحفل الختامي لتتويج الموهوبين برحلة الإبداع حول المملكة بدورته الرابعة والذي نظمته أم بي سي أكاديمي والهيئة العامة للترفيه وبحضور نخبة من نجوم الفن والدراما.

وقالت ريتا برصونا لـ"الخليج 365" عن هذا الحدث: "تواجدي اليوم هو لتشجيع المواهب السعودية وكل عام أتفاجأ بمواهب جميلة وجديدة بمجالات مختلفة من تمثيل وإنتاج وجميع المجالات، وبالطبع المواهب السعودية كثيرة وجميعهم قدموا ما لديهم واستطاعوا أن يحققوا الفوز بجدارة وهنا أشكر أم بي سي أكاديمي والهيئة العامة للترفيه على دعمهما لهم وإعطائهم الفرصة نحو المهنية والاحتراف".

ريتا برصونا في فيلم سماء خضراء عن المرأة السعودية

كشفتعن آخر مشاريعها قائلة: "انتهيت من كتابة عمل فيلم وثائقي مؤلف من ثلاث حلقات يحكي عن المرأة السعودية بمجال الرياضة ، وهذا الفيلم عكفت على كتابته وإعداد والتحضير له ما يقارب العامين، وتحكي القصة عن فتاة سعودية، وكنت حريصة على دقة تجسيد الروح السعودية بالعمل وأخذ معي وقتاً طويلاً، وهذا الفيلم أضع أملي فيه وأنتظر رعاية له لتنفيذه وسنظهر من خلاله الوجه السعودي الذي يحلق نحو العلا، وتم اختياري لرازان العجمي صاحبة الرياضة الخطرة وهي الفقز، فهي تعد أول قافزة مظلية سعودية، ومدربة طيران أو حكم معتمد بمسابقات رياضة التسلق".

وتابعت ريتا قائلة: "أسميت الفيلم "سماء خضراء" وأحببت اختيار العنوان لأن رازان تطير تحت سماء السعودية بالعلم الأخضر وتحلق كما السعودية تحلق، والمقاربة جميلة بين قصة السعودية الجديدة بعد رؤية 2023 وقصة رازان التي أخذت فرصة تمكين المرأة وانطلقت نحو تحقيق هدفها وحلمها وحققته. وهذا العمل وضعت به آمالاً كثيرة لأنني كتبته بمحبة كبيرة رأيتها واختبرتها على أرض الواقع بأرض السعودية وحبيت أسلط الضوء عليها خاصة أن بطلتي بالفيلم هي امرأة رياضية أحبت الرياضة الخطرة وأبدعت فيها وهي رازان العجمي".

رازان العجمي: الفيلم مع ريتا عن المرأة السعودية

كما التقت "الخليج 365" ببطلة العمل رازان العجمي التي قالت: "الفيلم أو المشروع مع ريتا عن المرأة السعودية وتحديداً بالرياضات الخطرة، أنا أعمل معها لأظهر حقيقة المرأة السعودية للعالم، وهنالك أناس لا يعرفون كثيراً عن المرأة السعودية أن لديها إمكانيات وعكس الصورة النمطية لديهم وهي أنها فقط امرأة تهتم لأمور المنزل فقط، من خلال هذا الفيلم سنوضح أن المرأة السعودية طموحة ولديها شغف وأحلام تحققها، وهذا ما ستظهره الفنانة والكاتبة ريتا، وركزت عليه وستبين للعالم أن المرأة السعودية شيء كبير وقادرة على تحقيق المستحيل".

وواصلت العجمي حديثها قائلة: "وعندما أخبرتني ريتا عن فكرة المشروع أيدتها لأنها تتكلم عن رياضة المرأة وتحديداً عن القفز المظلي، عن حياتي وكيف دخلت بهذا المجال وبالمملكة وكيف استطعت أن أطور نفسي دون أن أعيش خارج وطني، فجداً متحمسة وهو فيلم وثائقي ونحن الآن بطور متقدم بالمشروع وحالياً نبحث عن راعٍ يتبنى المشروع وقريباً للتنفيذ على أرض الواقع ونراه بالسعودية".

